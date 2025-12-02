Negociación del ERE en Telefónica: la compañía no descarta despidos forzosos

Telefónica ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta ya a un total de 6.088 personas, de las cuales 140 corresponden a Telefónica Global Solutions, 224 a Telefónica Innovación Digital y 378 a Telefónica S.A., entre otras. Las mesas de negociación, junto con los sindicatos, ya han mantenido las primeras reuniones.

La compañía ha propuesto que el ERE tenga las mismas condiciones que el del año 2024, que afecta a empleados nacidos en 1971 o antes, sin descartar despidos forzosos, tal y como han informado fuentes sindicales. Esto ha provocado que UGT y CCOO hayan criticado la oferta en sendos comunicados.

Propuestas de Telefónica

Según los sindicatos, la compañía ha planteado una serie de condiciones según la edad de los trabajadores:

Nacidos entre 1969 y 1971 : que cobren, hasta que cumplan 63 años, el 69% de su salario. El 38% entre los 63 y 65 años.

: que cobren, hasta que cumplan 63 años, el 69% de su salario. El 38% entre los 63 y 65 años. Nacidos entre 1965 y 1968: que cobren, hasta que cumplan 63 años, el 62% del suelo. El 34% entre los 63 y 65 años.

que cobren, hasta que cumplan 63 años, el 62% del suelo. El 34% entre los 63 y 65 años. Nacidos antes de 1964, inclusive: que cobren, hasta que cumplan 63 años, el 52%. El 34% entre los 63 y 65 años.

Además, Telefónica ha propuesto otras condiciones:

Actualización anual del 1% del salario entre los 63 y 65 años

Que la familia siga cobrando en caso de que el empleado muera

Pago de la seguridad social y seguro médico

Aportación extra al plan de pensiones

Asumir las cotizaciones mientras el trabajador está en paro

Los sindicatos no confían en que la propuesta de despidos forzosos sea tan solo una posibilidad

Sin embargo, los sindicatos han rechazado la propuesta y han reivindicado universalidad y que no haya despidos forzosos. Además, han mostrado su incertidumbre ante la posibilidad de que no sean solo salidas voluntarias, es decir, que Telefónica no descarte hacer despidos obligatorios para cubrir los 5.040 puestos que queden vacíos. También se han mostrado preocupados porque la compañía no garantice que los despidos no van a afectar a áreas importantes donde, precisamente, no sobra personal.

Aunque en el ERE de 2024 sí se mantuvo la posibilidad de que se produjeran despidos forzosos, CCOO y UGT han asegurado que la situación era distinta a la actual, porque ahora los afectados son más y nacidos en distintos años. Por eso, no confían en que las salidas vayan a cubrirse solo con voluntarios y quieren que Telefónica retire esa condición.

A estas empresas dependientes de Telefónica afecta el ERE

Hasta siete empresas dependientes de Telefónica están afectadas por los ERE, de la siguiente manera:

Telefónica de España: 3.649 trabajadores, el 41,04% de la plantilla.

3.649 trabajadores, el 41,04% de la plantilla. Telefónica Móviles : 1.124 trabajadores, el 31,34% de la plantilla.

: 1.124 trabajadores, el 31,34% de la plantilla. Telefónica Soluciones: 267 trabajadores, el 23,89% de la plantilla.

267 trabajadores, el 23,89% de la plantilla. Movistar+: 279 trabajadores, el 32,45% de la plantilla.

279 trabajadores, el 32,45% de la plantilla. Telefónica Global Solutions : 140 trabajadores, el 21,94% de la plantilla.

: 140 trabajadores, el 21,94% de la plantilla. Telefónica Innovación Digital: 233 trabajadores, el 23,46% de la plantilla.

233 trabajadores, el 23,46% de la plantilla. Telefónica S.A.: 378 trabajadores, el 32,58% de la plantilla.

El último ERE que Telefónica llevó a cabo fue en 2024 y se saldó con 3.420 trabajadores. En ese momento, el coste del despido se situó en 1.300 millones de euros, con una media de 380.000 euros por trabajador, mientras que el ahorro para la compañía fue de unos 285 millones de euros anuales.

Con este nuevo ERE, la compañía prevé, de cara a 2030, una reducción de costes de unos 3.000 millones de euros. El acuerdo tiene que cerrarse a finales de este año o, como muy tarde, a principios de 2026. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado como "indecentes" los ERE porque usar "dinero público no puede ser compatible con despidos masivos".