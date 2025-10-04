Los municipios más ricos y más pobres de España: casi 75.000 euros de diferencia entre ellos

La Agencia Tributaria ha publicado la estadística de los declarantes de IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes -excepto Navarra y el País Vasco porque no forman parte del régimen común-. Estos datos ofrecen una idea de la renta personal bruta en cada localidad y una estimación de la renta disponible.

Por quinto año consecutivo, Pozuelo de Alarcón repite como el municipio de España de mayor renta bruta declarada, con 88.011 euros, un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Una diferencia de más de 74.000 euros con el municipio más pobre, Benamargosa (Málaga), cuya renta bruta se queda en los 13.831 euros.

El top 10 se lo reparten entre Madrid y Barcelona

Tras consultar los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria, destaca que los 10 municipios más ricos están en Madrid y Barcelona, excepto Aigües (Alicante), en octavo lugar, con una renta bruta media de 60.883 euros.

Pozuelo de Alarcón, el primero, cuya renta media disponible ha pasado de 85.423 euros a los 88.011 euros. En segunda posición se sitúa otro municipio madrileño, Boadilla del Monte, aunque a bastante distancia de Pozuelo, con una renta bruta media de 70.869 euros. Torrelodones, con una renta bruta media de 61.359 euros y Majadahonda con 60.171 euros son los otros municipios de Madrid en las 10 primeras posiciones.

Barcelona tiene cuatro localidades en el top 10, ocupando las posiciones del tercero al sexto lugar, ambas inclusive. Sant Just Dervern ha registrado una renta bruta media de 67.265 euros. Por su parte, San Cugat del Vallés tiene una renta bruta media de 66.03 euros y Matadepera, cuya renta bruta media es de 65.536 euros, aunque solo habitan 9.815 personas.

Ocho municipios andaluces y dos extremeños, los 10 con rentas más bajas

El top 10 de municipios con menor renta bruta media está formado por localidades de Andalucía y Extremadura. El municipio con menor renta bruta media es Benamargosa (Málaga), que no llega a los 14.000 euros (13.831 euros). Le sigue Guadahortuna, una localidad de Granada, con 14.339 euros.

Colomera, Algarinejo y Montejícar, todos de Granada, aparecen en las posiciones más pobres del ranking con rentas de 14.507, 14.528 y 14.940 euros, respectivamente. Tres municipios de Jaén, Cambil Noalejo, Montizón con 14.973, 14.843 y 14.864 euros y dos de Badajoz, Higueras de Vargas y Zahínos, 14.679 y 14.880 euros, completan el ránking por abajo.

En total, en España, la renta bruta media fue de 31.333 euros, mientras que la renta disponible media subió hasta los 25.235 euros, de los 24.542 euros anteriormente.