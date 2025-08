El mundo se prepara para su semana A: este es el plan arancelario de Trump

El mundo entra en su semana clave para reajustar el mapa arancelario internacional. El próximo día 7 de agosto, es la fecha marcada en el calendario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para pulsar el bolón de subir las restricciones comerciales y así compensar el supuesto déficit comercial que tiene el país norteamericano.

De hecho, este día también marca el final de la prórroga que Trump le ha dado a ciertos países que, como él mismo ha explicado, "han acordado, o están a punto de acordar, significativos compromisos comerciales y de seguridad con Estados Unidos". No obstante, también hay países que, pese a haberse reunido con el magnate, no han logrado compensar los supuestos "desequilibrios" que mantienen con EEUU o no se encuentran en la línea de actuación económica y de seguridad nacional marcada por la Casa Blanca.

También hay casos en los que los Estados han desistido en el intento de mantener una conversación y, según Trump, "no han dado los pasos adecuados para alinearse lo suficiente con Estados Unidos". Con todo, y pese a que la mayoría de socios obtendrá mejores condiciones que las ofrecidas en el llamado 'Día de la Liberación' -2 de abril- hay claros perjudicados y beneficiados.

Países con mejores condiciones

El presidente Trump ha accedido a mantener el arancel universal fijado en el 10% con aquellos países con los que tiene superávit comercial. Por el contrario, la tarifa asciende al 15% con aquellos que mantiene déficit, a excepción de la Unión Europea, Reino Unido o China -temporalmente- con quienes han llegado a un acuerdo comercial.

Según los datos recabados por la 'Agencia EFE', la mayoría de países -cerca de 40- salen ganando con estas nuevas condiciones. Es el caso de Camboya, que pasa del 49% al 19%; Tailandia, que ve reducidos los gravámenes 17 puntos hasta quedarse también en el 19%; o Madagascar, que abonará un recargo del 15%, desde el 47% con el que partía.

Países más perjudicados

Por el contrario, Washington penalizará a todos aquellos países con los que no han alcanzado un acuerdo con fuertes gravámenes, con el objetivo de que vuelvan a negociar. Los más perjudicados serán Siria (41%), Laos y Myanmar (40%), Suiza (39%), Serbia (35%) y Bosnia-Herzegovina (30%).

Pese a lograr un acuerdo in extremis, la cuarta potencial mundial -India- tampoco se ha librado de una recarga adicional, aunque un punto menor respecto a la estipulada. Por tanto, sus exportaciones al país norteamericano se gravarán un 25%.

La factura política de Canadá y Brasil

Trump sigue en sus trece de continuar la 'cruzada' que libere a su antiguo aliado brasileño, Jair Bolsonaro, acusado de intentar dar un golpe de Estado contra Lula Da Silva, y mantendrá los aranceles del 50%. El presidente norteamericano sostiene que todo el proceso judicial responde a una "cacería de brujas" y es por ello que reafirma el recargo del 40% sobre la base que ya tenía el país carioca y que tan solo era del 10%.

Por otra parte, a Canadá la castiga por su "falta de cooperación para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas" a través de su frontera, así como por las represalias tomadas contra Estados Unidos. Por tanto, los productos canadienses pasarán de tener un 25% a un 35% de aranceles, a excepción de todos aquellos productos que se encuentren dentro del tratado de libre comercio T-MEC.

Sin embargo, esta medida ha generado gran controversia, puesto que tan solo un 1% del fentanilo que entra en Estados Unidos procede de Canadá. De hecho, el país dirigido por Mark Carney ha implementado múltiples políticas para frenar dicho tráfico. No obstante, Trump ha decidido otorgar 90 días más de gracia a México para que negocie un nuevo acuerdo, a pesar de que él mismo ha reconocido y culpado a las bandas criminales de este país de introducir la droga en el suyo.

Sin duda, esta medida es un duro revés para Canadá, ya que destina a Estados Unidos el 76% de sus exportaciones. Con todo, esta decisión de Trump llega después de que Carney anunciase que su país reconocerá a Palestina ante la Asamblea General de la ONU. Algo que, como ha expresado el magnate, complica el posible acuerdo comercial.

También penalizará los transbordos

Para asegurarse de que su plan funciona, Trump también ha anunciado que impondrá una tarifa del 40% a los transbordos de mercancías. Es decir, le impondrá una tasa adicional a todos aquellos productos que se intenten introducir en Estados Unidos desde países que cuenten con mejores condiciones comerciales.