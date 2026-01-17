Montero insiste en su defensa al modelo de financiación y ataca al PP porque "solo hablan, no ponen ninguna propuesta"

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha ha insistido en su defensa y en lo positivo que va a aportar a las Comunidades Autónomas y ha criticado al PP porque "hablan, pero no ponen ninguna propuesta". Sobre la reunión entre los barones del PP este domingo ha asegurado que "solo servirá para hablar, hablar, hablar, hablar y no poner ninguna propuesta encima de la mesa".

Además, ha acusado a los populares de utilizarlo como "elemento de confrontación de los gobiernos del PP contra el Gobierno de España" y se ha preguntado si "realmente el PP alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no".

Según Montero, el PP no quiere entrar a debate porque "no tiene liderazgo para poder afrontar dentro de su partido una propuesta única" y ha ironizado con que tiene "tantas propuestas como comunidades autónomas hay". En su opinión, "quien rompe España es quien permanentemente está situando a un territorio en comparativa con otro para despreciarlo o para intentar tener la bandera de los agrarios comparativos" como sucede con el Gobierno andaluz.

Ve "positivo" buscar fórmulas para aglutinar a la izquierda

Sobre las palabras de Antonio Maíllo, quien ha hecho un llamamiento a ir "más allá de Sumar", mostrado su apoyo a que las fuerzas políticas que se encuentran a la izquierda del PSOE puedan encontrar un espacio de unidad de cara a las próximas elecciones y ha indicado que "mejor será para los proyectos progresistas de nuestro país".

La dirigente socialista considera "positivo" buscar fórmulas que permitan aglutinar voto para que el apoyo ciudadano se vea reflejado en escaños en el Parlamento.

"Todo aquello que permita que la izquierda del Partido Socialista se pueda reordenar, pueda acudir junta, pueda ir de forma unitaria a unos comicios electorales, pues mejor será para los proyectos progresistas de nuestro país", ha sentenciado Montero.

"No hay novedad" sobre un hipotético envío de tropas a Groenlandia

También se ha pronunciado sobre Groenlandia, sobre lo que ha indicado que "no hay novedad" en lo que se refiere a un hipotético envío de militares a Groenlandia para defender el territorio. "No hay ninguna novedad, por tanto, no tenemos que actualizar ningún tipo de criterio. Solamente, como siempre, trasladar desde el Gobierno de España nuestro respeto al orden internacional", ha declarado.