Montero carga contra el PP por abandonar el CPFF: "Es una dejación de funciones sin precedentes"

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de “histórico” el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles, tanto por "la valentía" de la propuesta del Gobierno, como por "la deslealtad" de los consejeros del PP, a los que ha acusado de "dejación de funciones".

La acusación de Montero respondía así a la decisión de los consejeros del PP de abandonar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debatía esta tarde la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

“Es una dejación de funciones sin precedentes”, ha dicho, antes de añadir que "han preferido no votar en contra”, porque "no se atreven a explicarlo en sus territorios ni tampoco a no seguir la instrucción que les ha dado Génova”.

“Los responsables públicos tenemos la obligación de representar a nuestros ciudadanos, esto ha sido una dejación de funciones. Nunca antes los consejeros autonómicos, fuera del color político que fuera el Gobierno se España, se habían ausentado de este consejo, renunciando a su responsabilidad”, ha reprochado Montero.

“Es la gota que colma el vaso de la irresponsabilidad del PP, pero cada vez sorprende menos, porque Feijóo lleva años pidiendo la reforma del modelo de financiación, pero luego rechaza la propuesta del presidente Sánchez de abordar este asunto en una mesa entre ambos partidos”, ha añadido.

Cataluña señala la "falta de educación" del PP

La consejera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero (PSC), ha ratificado su apoyo al plan de Hacienda a la vez que ha criticado a las regiones del PP por abandonar este foro multilateral, denunciando una "falta de educación e institucionalidad".

"Han expresado su incomodidad por el orden del día y no han dejado que la vicepresidenta contestara la reflexión que ha hecho al respecto y a nosotros nos parece que es una falta de educación, que es una falta de institucionalidad y de respeto también a los ciudadanos a los que representan, porque nos han dejado con la palabra en la boca y no hemos podido tener un debate", ha denunciado.

Bajo su punto de vista, lo "lógico" hubiera sido que las comunidades se hubieran quedado en el debate y posteriormente escuchar la opinión de todos y votar lo que le hubiera parecido "oportuno".

En la misma línea se han mostrado los consejeros de Castilla-La Mancha y Asturias, que han expresado su "decepción" por la actitud de los populares y han advertido que tendrán "difícil" explicar a sus ciudadanos "por qué rechazan esa condonación que va a ser beneficiosa para sus territorios".

"Aquí venimos a representar a los ciudadanos y a las ciudadanas, no venimos a representar ni a Ferraz ni a Génova ni a llevar consignas, que en este caso el único objetivo que tienen es tirarle piedras al Gobierno de Pedro Sánchez, aún en contra de los intereses de nuestras regiones", ha sentenciado el manchego Juan Alfonso Ruiz.