El método japonés para ahorrar el 30 % del sueldo sin esfuerzo

Cuando pensamos en la cultura japonesa, vienen a la mente conceptos como la disciplina, la eficiencia y la previsión a largo plazo. Estas cualidades se aplican también a las finanzas personales, donde los métodos japoneses de ahorro son mundialmente conocidos por su efectividad. Contrario a lo que se pueda creer, no se basan en trucos mágicos, sino en sistemas probados que cualquiera puede adaptar.

La clave del éxito no está en hacer grandes sacrificios, sino en crear un sistema que funcione de forma automática y consciente.

Kakebo: el arte japonés del ahorro consciente

El primer paso para conseguir nuestros objetivos de ahorro es analizar cuidadosamente cómo gastamos nuestro dinero.

La periodista japonesa Hani Motoko, inventó y popularizó a principios del siglo XX un método conocido como Kakebo (o Kakeibo), que se traduce como “libro de cuentas del hogar”, con el objetivo de ayudar a las mujeres a llevar un mejor control sobre los gastos domésticos y promover su independencia económica.

El método no consiste solo en anotar números, sino en reflexionar sobre ellos. Al inicio de cada mes, el Kakebo te invita a responder cuatro preguntas clave:

¿Cuánto dinero tienes disponible?

¿Cuánto te gustaría ahorrar?

¿Cuánto estás gastando?

¿Cómo puedes mejorar?

Una vez hecha esta reflexión, debes clasificar tus gastos mensualmente en cuatro categorías:

Supervivencia: comida, vivienda, transporte, medicinas.

Ocio: salidas, restaurantes, viajes.

Cultura: libros, cursos, exposiciones.

Extras: regalos, reparaciones imprevistas.

Puedes usar una libreta física, una app de notas en tu móvil o los cuadernos de gastos específicos para el método Kakebo.

El simple acto de anotar cada gasto y revisar semanalmente hacia dónde va tu dinero te dará un control que creías imposible y te permitirá analizar de qué gastos puedes prescindir para ahorrar parte de tus ingresos.

La clave del éxito: la automatización, tu mejor aliada

Una vez detectados los gastos superfluos, la mejor manera de ahorrar es hacerlo de manera automática a principios de mes.

Este es el principio fundamental, y aunque es universal, en Japón se aplica con una convicción inquebrantable. La regla es simple: trata tu ahorro como si fuera una factura más, pero la más importante de todas.

En la práctica, esto significa que, en cuanto recibes tu nómina, lo primero que haces es separar automáticamente un porcentaje de tu dinero para ahorrarlo o invertirlo. Solo después, con el resto, pagas tus gastos y te permites caprichos.

¿Dónde reside el "sin esfuerzo" de este método? En que eliminas por completo la necesidad de tomar una decisión cada mes. La fuerza de voluntad es un recurso finito y falible; un sistema automático, no.

Los pasos para implementarlo son sencillos:

Abre una cuenta separada : lo ideal es que tengas una cuenta bancaria o un depósito distinto a tu cuenta corriente principal, preferiblemente en un banco diferente para crear una "barrera psicológica". Muchos bancos online españoles ofrecen cuentas sin comisiones, perfectas para este fin.

: lo ideal es que tengas una cuenta bancaria o un depósito distinto a tu cuenta corriente principal, preferiblemente en un banco diferente para crear una "barrera psicológica". Muchos bancos online españoles ofrecen cuentas sin comisiones, perfectas para este fin. Configura una transferencia automática : el mismo día que ingresen tu nómina, programa una transferencia automática del 30% a tu cuenta de ahorro. La mayoría de entidades bancarias en España permiten configurar estas operaciones periódicas de forma muy sencilla desde su app o página web.

: el mismo día que ingresen tu nómina, programa una transferencia automática del 30% a tu cuenta de ahorro. La mayoría de entidades bancarias en España permiten configurar estas operaciones periódicas de forma muy sencilla desde su app o página web. Olvídate por completo: gestiona tu mes con el dinero restante. Al "esconder" el ahorro desde el principio, eliminas la posibilidad de gastarlo.

¿Realmente se puede vivir en España con el 70% del sueldo?

Esta es la pregunta del millón. La respuesta es: depende de tu situación actual, pero es más viable de lo que parece. El verdadero poder de este método no es solo ahorrar, sino que te obliga a revisar y optimizar tus gastos de forma consciente.

Si el 30% te parece una meta muy ambiciosa para empezar, no te rindas. La versión más flexible del método recomienda comenzar con un 10% o 15% e ir incrementando el porcentaje progresivamente cada 6 meses. El hábito es más importante que la cantidad inicial.