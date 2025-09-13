S&P mejora la calificación de la deuda española gracias al impacto de la migración, el crecimiento económico y la inversión

La agencia de evaluación del riesgo S&P Global ha tomado la decisión de elevar la calificación de la deuda española de 'A' a 'A+'. La empresa ha apoyado esta determinación basándose en la "perspectiva estable" de nuestra economía, el fuerte crecimiento económico, el impacto de la migración y la actividad inversora en el empleo, así como su "protección" frente a las consecuencias de los aranceles impuestos por Donald Trump.

De esta forma lo ha comunicado la agencia en un informe recogido por Europa Press en el que también indica que el crecimiento económico se situará en torno al 2,6%, lo que supone "tres veces la media de la zona europea". Esto se debe a "la inmigración, la actividad inversora y las reformas estructurales previas", que han derivado en el "crecimiento del empleo y la demanda interna".

Por otra parte, la compañía destaca en el texto que "la década de desapalancamiento del sector privado ha dado lugar a una notable mejora del balance externo" español, lo que ha provocado que la economía española sea menos sensible a los cambios repentinos en las condiciones de financiación externa y haya mejorado su resiliencia a nivel general ante las crisis económicas. Del mismo modo, se prevé que el desempleo se reduzca hasta el 10% en 2028, "un nivel que no se alcanzaba desde 2007".

Sin embargo, la agencia ha advertido que rebajaría sus calificaciones a la deuda española si "los resultados presupuestarios" empeorasen "las recientes mejoras en la dinámica de la deuda externa y pública". "Esto podría deberse a desviaciones presupuestarias en un contexto de elevada fragmentación política, o si las tensiones comerciales erosionaran significativamente los superávits por cuenta corriente de España", ha concluido.

El ministro de Economía celebra la decisión

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha aplaudido la decisión de S&P Global y ha expresado que esta decisión pone de manifiesto "el gran desempeño y las buenas perspectivas de la economía española para los próximos años". "Esta mejora en la calificación es reflejo de la fortaleza de nuestra economía", la cual, según Cuerpo, "va a registrar una vez más el mayor crecimiento entre las economías avanzadas del mundo".

A continuación, el ministro ha detallado que este crecimiento va a estar basado en el consumo de los hogares, la creciente inversión privada y la llegada de fondos europeos. "Todo ello a pesar del contexto internacional incierto y la ralentización económica de nuestros principales socios", ha apuntado.

Igualmente, el titular de Economía ha explicado que esta nueva calificación es verdaderamente importante, puesto que "influye en el coste al que nos financiamos", es decir, "una mejora en el rating se traduce en una mayor confianza en la economía, una mayor demanda en nuestra deuda y, por lo tanto, un menor coste para financiarnos tanto para el estado como para las empresas de nuestro país".

"En definitiva, la subida del rating es otra buena noticia para la economía española, reflejo de su buen comportamiento y del resultado de un trabajo bien hecho y de una política económica que funciona", ha finalizado.