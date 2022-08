Las medidas del Gobierno para reducir el consumo de gas

El Ejecutivo ha aprobado una serie de medidas para combatir la crisis energ√©tica. La normativa, que prioriza la "eficiencia" y el "ahorro energ√©tico", no supondr√° "recortes" en el suministro para familias e industrias, seg√ļn avanz√≥ el propio presidente, Pedro S√°nchez, quien insisti√≥ en que supondr√° "ahorros en la factura de la luz y en la competitividad de la industria".

El paquete de medidas va en la línea con el plan de la Comisión Europea, que propuso que los países de la Unión Europea reduzcan en un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo de 2023, aunque finalmente no alcanzará dicha cantidad y será de carácter voluntario para los Estados miembros.

"La situación es crítica y se puede producir un corte del suministro de gas procedente de Rusia en cualquier momento. (...) No nos podemos permitir perder ni un solo KwH", ha explicado la Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Las medidas estarán vigentes hasta el 1 de noviembre de 2023 y tendrán que ponerse en funcionamiento en un periodo de siete días desde su publicación en el BOE.

Las medidas para ahorrar gas en Espa√Īa

En concreto, el decreto de medidas de ahorro energ√©tico extiende las normas de temperatura que ya se aplican en los organismos de la Administraci√≥n a los transportes p√ļblicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al p√ļblico.

Temperatura del aire y la calefacción

Esta normativa establece que la temperatura del aire acondicionado en verano no podr√° ser de menos de 27 grados, mientras que la calefacci√≥n no podr√° superar los 19 grados. Este paquete ha sido ya debatido entre los ministerios implicados, liderados por el de Transici√≥n Ecol√≥gica y el Reto Demogr√°fico, "con el sector privado y los grupos parlamentarios", a√Īadi√≥ S√°nchez.

Está previsto que la medida entre en vigor de manera inmediata, pero tendrá que ser convalidada por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto.

Adem√°s, deber√°n apagarse las luces de los escaparates a partir de las 22:00 y la iluminaci√≥n de los espacios p√ļblicos cuando no est√©n en uso. Tambi√©n tendr√°n que tener las puertas cerradas cuando los sistemas de calefacci√≥n o refrigeraci√≥n est√©n en funcionamiento.

Reforma del mercado eléctrico en septiembre

Por otra parte, el Gobierno llevará a Bruselas el próximo mes de septiembre dos propuestas para reformar el mercado eléctrico: una para desacoplar el precio del gas del de la electricidad, y una nueva intervención del mercado energético para poner un límite al precio de las emisiones de CO2.

El presidente del Gobierno asegur√≥ que estas dos medidas "van a ayudar a doblegar la curva de la inflaci√≥n y van a ayudar a Espa√Īa, a sus empresas e industrias, pero tambi√©n a Europa".

El llamamiento de S√°nchez con las corbatas

El presidente del Gobierno, Pedro S√°nchez, tambi√©n pidi√≥ a los ministros y al resto de responsables p√ļblicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al entender que es un gesto que contribuye al ahorro energ√©tico. Tambi√©n ha pedido a los dirigentes del sector privado que tambi√©n prescindan de ella en verano si es posible.

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energ√©tico y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables p√ļblicos, me gustar√≠a tambi√©n al sector privado, que en la medida de lo posible, cuando no sea necesario no utilicen la corbata y as√≠ todos ahorraremos", dijo S√°nchez.