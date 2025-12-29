Madrid mantiene el descuento en el transporte público: precios, abonos y cómo quedan las tarifas en 2026

Las bonificaciones al transporte público seguirán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado la región, que mantiene también las gratuidades y descuentos para los títulos correspondientes al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Esto supone que alrededores de seis millones de usuarios podrán beneficiarse de las mismas tarifas en Metro, autobuses urbanos, interurbanos y Metro Ligero.

Continúa el abono gratuito para menores de siete años, mayores de 65, así como la gratuidad para menores de 14 años. Por otro lado, hay descuentos del 50% en el Abono Joven y rebajas del 40% en los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años.

Así quedan las tarifas del transporte público en Madrid para 2026

Cabe recordar que las bonificaciones financiadas por Madrid estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por tanto, así quedan los precios para los títulos a 30 días: