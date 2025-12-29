TRANSPORTE PÚBLICO EN 2026

Madrid mantiene el descuento en el transporte público: precios, abonos y cómo quedan las tarifas en 2026

La Comunidad de Madrid seguirá aplicando las bonificaciones al transporte público a partir del 1 de enero de 2026.

ondacero.es

Madrid |

Imagen de un usuario que accede al transporte público en Madrid.
Imagen de un usuario que accede al transporte público en Madrid. | Eduardo Parra / Europa Press

Las bonificaciones al transporte público seguirán vigentes a partir del 1 de enero de 2026 en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado la región, que mantiene también las gratuidades y descuentos para los títulos correspondientes al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Esto supone que alrededores de seis millones de usuarios podrán beneficiarse de las mismas tarifas en Metro, autobuses urbanos, interurbanos y Metro Ligero.

Continúa el abono gratuito para menores de siete años, mayores de 65, así como la gratuidad para menores de 14 años. Por otro lado, hay descuentos del 50% en el Abono Joven y rebajas del 40% en los demás títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años.

Así quedan las tarifas del transporte público en Madrid para 2026

Cabe recordar que las bonificaciones financiadas por Madrid estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por tanto, así quedan los precios para los títulos a 30 días:

  • Tarjeta infantil, tarjeta para usuarios de 7 a 14 años y para mayores de 65 años: Gratis.
  • Abono Transporte Joven: 10 euros.
  • Abono Normal Zona A: 32,70 euros.
  • Abono Normal Zona B1: 38,20 euros.
  • Abono Normal Zona B2: 43,20 euros.
  • Abono Normal Zona B3, C1 y C2: 49,20 euros.
  • Abono Normal B1-B2, B3-C1/C2, B2-B3/C1/C2 y C1-C2: 28,70 euros.
  • Tarjeta 10 Viajes: 7,30 euros.
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer