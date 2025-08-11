La ley protege a los inquilinos: así puedes prolongar tu alquiler aunque el propietario no quiera

Con las principales ciudades marcando récords en el precio de la vivienda, encontrar un piso en España empieza a ser la principal preocupación de jóvenes y adultos. Hay que recordar que la subida de precios empieza a ser preocupante, en Madrid alcanzó en el primer trimestre del año los 3.476,6 euros por metro cuadrado, mientras que en Barcelona 2.865 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 11,5% y 8,3% respectivamente.

Para intentar amortiguar este crecimiento, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, están tratando de encontrar nuevas soluciones. Por ejemplo, la construcción de vivienda pública o la más reciente, una nueva medida que llegará con la reforma de la Ley de la Vivienda. Esta se centrará en favorecer a quienes tengan un contrato activo de arrendamiento y vivan en el piso en cuestión.

Menos rescisiones en los contratos de alquiler

Con esta medida, el Gobierno busca una solución contra las prácticas como la rescisión de un contrato de alquiler para realquilar la vivienda acorde con el nuevo precio del mercado o para explotarlos como alojamientos turísticos y de esta manera ayudar al inquilino. Esto último sucede en mayor medida en las principales ciudades españolas, como pueden ser Madrid, Bilbao o Barcelona. También en destinos como Baleares, el 30% de las viviendas están destinadas al alquiler en el sector del turismo.

Según el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019 se prorrogan de forma automática, de esta manera no se podrá negar la renovación del contrato por parte de los dueños. La parte negativa es que esta medida solo se aplica en los casos en los que el contrato no supere los cinco años en los casos de las personas físicas. Si se trata de una persona jurídica, este tiempo se amplía hasta los siete años de contrato.

Desde el gobierno aseguran que esto "garantiza estabilidad y frena la rotación constante de viviendas de alquiler", pero a los propietarios no les ha sentado bien, y es que creen que a partir de ahora lo abundarán los contratos a corto plazo. Ya que de esa manera podrían determinar nuevos precios sin tener en cuenta las restricciones.