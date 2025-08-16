León, Lugo, Ourense o Zamora ya presentan la misma cantidad de pensionistas que de cotizantes

Provincias como León, Zamora, Lugo u Ourense registran el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social que de pensionistas. Así lo confirman los informes publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INE). La media de edad de estos territorios se sitúan en los 50 años y los salarios que registran no sirven de estímulo para retener a la gente joven.

A las comunidades de Castilla y León y Galicia les sigue muy de cerca el Principado de Asturias, que registra la edad más elevada del país y un ratio entre pensionista y cotizante de casi el 1/1, frente a la media nacional que registra una media de 2,4 cotizantes por jubilado.

Con todo, la edad media de la población de Lugo es 50,5 años; la de Orense, 51,33 años; la de Asturias, 49,77 años; la de León, 50,03 años; y la de Zamora, 51,79 años. Aunque no son las únicas, ya que Soria, Salamanca, Valladolid, A Coruña o Pontevedra también tiene una media de edad muy por encima de los estándares de España.

Uno de los factores determinantes para el envejecimiento es la poca retención de población joven que se da, entre otros motivos, por la baja cuantía de los salarios. En Galicia se paga, de media, 2.075 euros al mes; y en Castilla y León, 2.076, mientras que en el cómputo nacional la media se establece en los 2.128. Asturias se queda cerca, con 2.115 euros al mes, y comunidades como Andalucía o la Comunidad Valenciana, también están por debajo.

Otro dato a destacar es que las comunidades del noroeste peninsular están por debajo de la media del país en cuanto a la riqueza agregada de los hogares se refiere.

Pese a todo, Galicia es una de las autonomías con mayor concentración de la riqueza en pocas manos -1% de la población-, tan solo Madrid está por encima, aunque en la capital la cuantía de los salarios es mejor.