¿Es legal que me obliguen a pagar el IBI y la comunidad si vivo de alquiler? Esto dice la ley

Este 2025, un debate legal crucial resuena en los juzgados y en las conversaciones de millones de inquilinos españoles: ¿puede el casero obligarte a pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de comunidad si vives de alquiler?

La respuesta, lejos de ser un simple sí o no, se teje en un complejo entramado de artículos legales, sentencias judiciales y, cada vez más, la presión de movimientos sociales y la nueva Ley de Vivienda. Lo que antes era una práctica habitual, ahora se mira con lupa, y la letra pequeña del contrato se ha convertido en el campo de batalla de un derecho fundamental: el acceso a una vivienda digna.

Marco legal

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), concretamente su artículo 20, es la piedra angular que rige esta cuestión. La norma establece, por defecto, que tanto el IBI como los gastos de comunidad son responsabilidad del propietario. Sin embargo, y aquí reside la clave, la misma ley abre la puerta a que se pacte contractualmente que estos gastos sean asumidos por el arrendatario. Pero este pacto no es un cheque en blanco. Para que tenga validez legal, la LAU exige que figure por escrito en el contrato de arrendamiento y, de forma crucial, que se especifique el importe anual real del año anterior. No basta con una mención genérica; la claridad y la cuantificación son imperativas.

El IBI, como impuesto local, grava la propiedad efectiva del inmueble, lo que significa que la responsabilidad fiscal directa ante la administración recae siempre sobre quien figura como propietario a 1 de enero del año fiscal. Si bien el casero puede repercutir ese coste al inquilino, la obligación tributaria original no se transfiere. De manera similar, los gastos de comunidad, que cubren el mantenimiento y los servicios de las zonas comunes del edificio, son normalmente asumidos por el propietario, a menos que se incluya expresamente en el contrato la obligación del inquilino de pagarlos. En esencia, la ley permite la flexibilidad, pero exige transparencia y un acuerdo explícito y documentado.

Esto dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo

La interpretación de estas cláusulas ha llegado en repetidas ocasiones a los tribunales, y el Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia recientemente, aportando una luz definitiva sobre la cuestión. Su dictamen es contundente: los inquilinos deben hacerse cargo de los gastos de comunidad siempre y cuando dicha obligación esté claramente incluida en el contrato. Esta exigencia de claridad se extiende incluso a las viviendas de protección oficial, donde la protección del inquilino es, en teoría, mayor.

Esta sentencia del Supremo refuerza la idea de que no es suficiente con una cláusula ambigua o una mención velada. Es necesaria una redacción explícita, inequívoca y, por supuesto, firmada por ambas partes. La intención es proteger al inquilino de sorpresas o de cláusulas que puedan interpretarse de forma diferente a lo que se le informó inicialmente. Cualquier intento de incluir estos gastos de forma tácita o confusa podría ser impugnado y declarado nulo.

Zonas tensionadas: los municipios donde el casero no puede imponerte el IBI

La entrada en vigor de la Ley 12/2023 ha introducido un límite claro en los contratos de arrendamiento firmados dentro de las llamadas zonas tensionadas. Estos territorios, definidos por el fuerte incremento de los precios del alquiler y la dificultad de acceso a la vivienda, gozan de un régimen especial: en ellos, el arrendador no puede repercutir el IBI ni otros gastos estructurales al inquilino si esa obligación no figuraba en el contrato anterior. Es decir, la nueva ley impide que, bajo un nuevo contrato, se introduzcan costes adicionales que antes no existían, incluso si ambas partes lo firman, protegiendo así al arrendatario frente a abusos encubiertos.

En julio de 2025, ya son varias las comunidades que han declarado oficialmente zonas tensionadas. Cataluña lidera la lista con 271 municipios afectados, entre ellos Barcelona, Sitges, Vilanova i la Geltrú o Grona. Navarra ha incluido 21 localidades como Pamplona y Tudela; el País Vasco ha aprobado zonas en Barakaldo, Irún o Zumaya; y Galicia estudia declarar A Coruña en los próximos meses. Otras comunidades como Asturias, la Comunidad de Madrid y Canarias tienen municipios en fase de solicitud o evaluación, a la espera de su aprobación definitiva. Algunos de estos son Getafe, Fuenlabrada, Parla o Alcorcón, en el caso de Madrid, o Las Palmas de Gran Canaria, Adeje o La Orotava, en Canarias

Esta nueva figura jurídica no solo condiciona la evolución de los precios del alquiler, sino que también impide al propietario imponer unilateralmente gastos adicionales. En estos municipios, el marco normativo es más estricto y las garantías para el inquilino, mucho mayores.

Casos emblemáticos que sacuden el debate

El debate sobre quién debe pagar qué en el alquiler no es meramente teórico; se ha materializado en casos reales que han acaparado la atención mediática y judicial. Un ejemplo paradigmático ha sido el del fondo inmobiliario Nestar-Azora, juzgado en Madrid en junio de 2025. Más de 30 inquilinos, apoyados por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, denunciaron que este fondo les había cobrado millones de euros por conceptos que, según ellos, legalmente correspondían al propietario: IBI, gastos de comunidad, seguros de impago, y otras penalizaciones.

La jueza del caso mostró un claro interés en la imposición de estas cláusulas, denunciadas como abusivas por encarecer el alquiler hasta un 30%. Aunque la sentencia inicial declaró nulas seis de las siete cláusulas abusivas (entre ellas las relativas al seguro y las penalizaciones), la obligación de pagar IBI y comunidad quedó firme en esa primera instancia. Sin embargo, esta decisión ha sido recurrida, manteniendo viva la batalla legal y la esperanza de los inquilinos de que estas cláusulas sean finalmente declaradas abusivas. Este caso no solo pone de manifiesto la complejidad legal, sino también la creciente organización de los inquilinos frente a lo que consideran prácticas injustas.

Otro ejemplo que ha puesto en evidencia la falta de transparencia en la repercusión de gastos es el del Plan Vive de Madrid. Se ha expuesto que muchos adjudicatarios renunciaron a viviendas asequibles por no estar suficientemente informados del coste extra que supondría el IBI y la comunidad, lo que puso en evidencia la falta de claridad que a veces rodea estas cláusulas contractuales y el impacto real que tienen en el presupuesto familiar.

Cuando el contrato callas: ¿Quién paga entonces?

La ausencia de un pacto claro en el contrato de arrendamiento tiene consecuencias directas. Si el documento no menciona explícitamente quién paga el IBI o los gastos de comunidad, la ley es clara: estos gastos son responsabilidad del propietario. Para que su repercusión al inquilino sea válida ante la Ley, el contrato debe incluir una cláusula específica, con el importe anual del gasto a la fecha de la firma. Sin esta precisión, cualquier intento posterior del casero de cobrar estos conceptos al inquilino carecería de base legal.

Además, existen limitaciones en los incrementos anuales de los gastos de comunidad. Si el contrato prevé que el inquilino debe asumir esos gastos, solo podrá hacerlo con los límites legales establecidos y una sola vez al año, vinculados a la actualización del IPC. Una vez transcurrido el periodo legal del contrato (normalmente 5 años, o 7 si el arrendador es una empresa), se pueden aplicar nuevas condiciones libremente, pero siempre dentro del marco legal vigente y con la debida transparencia.