Jubilación anticipada: a qué trabajadores se plantea el Gobierno fijar coeficientes reductores

El Gobierno español está estudiando la posibilidad de incluir a los trabajadores que compaginan su empleo con el cuidado de grandes dependientes entre los colectivos que podrían acceder a la jubilación anticipada con coeficientes reductores. La medida busca reconocer el esfuerzo adicional que implica la combinación de trabajo remunerado y atención a personas con alta dependencia.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció en el Congreso la creación inminente de un grupo de trabajo encargado de estudiar la morbilidad y las afecciones derivadas de esta doble carga. El objetivo es determinar si estas condiciones justifican una reducción de la edad de jubilación, de manera similar a lo que ocurre con profesiones catalogadas de alto riesgo o elevada penosidad, como mineros, bomberos o policías.

El análisis será llevado a cabo por los servicios técnicos de la Seguridad Social y supervisado por una Comisión de Evaluación que funcionará por orden ministerial. Este organismo emitirá informes sobre la existencia de circunstancias objetivas que avalen la aplicación de los coeficientes reductores. El ministerio ha subrayado su compromiso con la transparencia del proceso y con la colaboración de los interlocutores sociales.

El motivo

El Ejecutivo argumenta que quienes combinan trabajo y cuidado de dependientes sufren un desgaste físico y emocional significativo, con posibles efectos acumulativos en su salud. La iniciativa pretende reconocer este esfuerzo y alinear la política española con la de otros países europeos, como Francia, Austria o Italia, donde ya existen reducciones de la edad de jubilación para tareas de alto impacto físico o psicológico.

La mayoría son mujeres

La ministra Saiz destacó además que la mayoría de las personas que realizan esta doble labor son mujeres, por lo que la medida podría contribuir a reducir la brecha de género en las pensiones. No obstante, el beneficio se extendería a todos los trabajadores, independientemente de su sexo o de si son asalariados o autónomos.

El grupo técnico evaluará los índices de morbilidad y determinará si procede aplicar coeficientes reductores, lo que podría traducirse en años de adelanto en la edad de jubilación. Los resultados del estudio servirán de base para un posible cambio normativo, incorporando a estos trabajadores al régimen especial de jubilación anticipada.

El Gobierno abre la puerta a que quienes compatibilizan un empleo con el cuidado de grandes dependientes puedan jubilarse antes, respaldados por un análisis sanitario y laboral que defina su derecho a un coeficiente reductor en la edad de retiro.