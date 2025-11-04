Jornada laboral de dos días: el curioso motivo por el que Bill Gates cree que este es el futuro

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha reformulado la predicción que hizo hace un año sobre la duración de la jornada laboral en el futuro. Con el lanzamiento de ChatGPT, Gates ya habló de la posibilidad de que la jornada laboral se redujera a tan solo tres días. Ahora ha ido más allá y en una entrevista en The Tonight Show de Jimmy Fallon, ha reducido esa cantidad a dos.

Debido al avance de la inteligencia artificial, que en la próxima década crecerá a ritmos imparables, se ha preguntado "¿cómo serán los trabajos? ¿Deberíamos trabajar solo dos o tres días a la semana?" Según Gates, la IA en lugar de ser una amenaza, permitirá que las personas experimenten un mayor bienestar y productividad, más conciliación, mejora de la salud y del desarrollo personal.

En la entrevista con Fallon, Gates ha señalado que la inteligencia artificial será "gratuita y común", por lo que el papel de los trabajadores tendrá que ser redefinido. "Habrá algunas cosas para las que nos reservamos ciertas libertades, pero en lo que respecta a la fabricación, el transporte y el cultivo de alimentos, serán problemas básicamente resueltos", ha manifestado.

Las profesiones con más posibilidades de ser reemplazadas por la IA, según Gates

Así las cosas, el multimillonario también ha hablado sobre cuáles son los trabajos con más posibilidades de ser reemplazados por la IA. A su juicio, la medicina y la educación, aunque en beneficio de la sociedad, porque la IA va a permitir "excelentes consejos médicos" y "excelentes tutorías".

Para Gates, pocos serán los trabajos que sean exclusivos de los humanos. Así, ha hablado sobre aquellos que requieran creatividad, que estén basados en relaciones personales o actividades deportivas: "No queremos ver a ordenadores jugando al béisbol", ha comentado.

Hace un año creía que la ssociedad no estaba "preparada" para un mundo dominado por la IA

En este sentido, el magnate ha imaginado un mundo prácticamente dominado por la IA y ha comparado su llegada al mundo con la Revolución Industrial, que supuso un cambio de enorme magnitud en los trabajos, aunque ha insistido en el que la rapidez del cambio será mayor con la IA.

Hace poco más de un año, tras la irrupción de Chat GPT, el cofundador de Microsoft advirtió en el podcast 'What Now?', de Trevor Noah que la sociedad todavía no estaba preparada para que la IA asumiera todos los desafíos, y que los Gobiernos y las empresas no contaban con los recursos para llevarlo a cabo. Sin embargo, esa opinión parece haber cambiado.

Ya existen ejemplos que demuestran que una jornada laboral de cuatro días es beneficiosa para la salud, porque aumenta la productividad y reduce el agotamiento. Por ejemplo, el gobierno de Tokio ya ha anunciado la implantación de una jornada laboral de solo cuatro días. Además, países como Bélgica o Francia ya tienen implantada esta jornada, mientras que en Alemania o Portugal han hecho pruebas piloto que han demostrado que mejora la productividad.