Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, galardonados con el Nobel de Economía 2025

Este año, la Real Academia Sueca de Ciencias y el Banco de Suecia han otorgado el Premio Nobel de Economía a los economistas Peter Howitt (Canadá, 1946), Philippe Aghion (París, 1956) y Joel Mokyr (Países Bajos, 1946). Se trata de la quincuagésima edición del premio desde su creación en 1969. Cada uno de los galardonados recibirá 11 millones de coronas suecas, aproximadamente un millón de euros. Según explicó el comité, "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".

"Los galardonados nos han enseñado que el crecimiento sostenido no puede darse por sentado", señala el comité. "El estancamiento económico, no el crecimiento, ha sido la norma durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Su trabajo demuestra que debemos ser conscientes de las amenazas al crecimiento continuo y contrarrestarlas", añade.

El Premio Nobel de Economía, que desde 1969 reconoce investigaciones y descubrimientos sobresalientes en el campo económico, ha destacado la habilidad de Joel Mokyr para identificar los factores necesarios para un crecimiento sostenido mediante el avance tecnológico. Además, pone en valor que Philippe Aghion y Peter Howitt han desarrollado la teoría del crecimiento a través de la destrucción creativa.

Mokyr (1946), historiador económico y catedrático en la Northwestern University de Illinois (EE. UU.), nació en los Países Bajos y posee doble nacionalidad israelí y estadounidense. Según el jurado, su mayor aporte ha sido el uso de fuentes históricas para explicar por qué el crecimiento sostenido se convirtió en la "nueva normalidad".

Demostró que para que las innovaciones se encadenen de manera autónoma, no basta con saber que algo funciona; también es necesario comprender científicamente por qué funciona. Esta comprensión solía faltar antes de la Revolución Industrial, dificultando el aprovechamiento de nuevos inventos y descubrimientos. Además, subrayó la importancia de que la sociedad esté abierta al cambio y a las nuevas ideas

Por su parte, el francés Philippe Aghion (1956) y el canadiense Peter Howitt (1946), que comparten la otra mitad del premio, abordaron otra dimensión del crecimiento económico. “En un artículo de 1992, desarrollaron un modelo matemático para la denominada destrucción creativa: cuando un producto nuevo y superior llega al mercado, las empresas que ofrecen productos obsoletos pierden terreno. La innovación es, por tanto, creativa, pero también destructiva, porque las compañías cuya tecnología queda anticuada se ven superadas por la competencia”, destacó la Academia en su fallo, publicado al mediodía.

Premios recientes

Entre los ganadores más recientes destacan Daron Acemoğlu, James Robinson y Simon Johnson, quienes recibieron el Nobel en 2025 por su obra Por Qué Fracasan los Países (Why Nations Fail), que analiza cómo los gobiernos autoritarios afectan a la economía real. Por su parte, la última mujer en recibir el galardón, la cuarta en toda la historia del premio, fue la estadounidense Claudia Goldin, reconocida por su investigación sobre las desigualdades de género en el ámbito laboral.

El Nobel de Economía, cuyo nombre real es Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, es el único de los seis galardones no creado en su día por el magnate sueco, sino que fue instituido en 1968 a partir de una donación a la Fundación Nobel del Banco Nacional de Suecia con motivo de su 300 aniversario.

Tres mujeres han ganado este galardón, el único Nobel junto con el de Física que no ha tenido nunca un ganador latinoamericano.