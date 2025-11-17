Jesús Nuño de la Rosa abandona el cargo de consejero delegado de Air Europa

Jesús Nuño de la Rosa ha dejado oficialmente su puesto como consejero delegado (CEO) de Air Europa. Una marcha que se produce justo después de que Air Europa haya liquidado todas sus obligaciones con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que había rescatado la aerolínea con 475 millones de euros durante la crisis de la COVID-19.

Además, al mismo tiempo, Turkish Airlines ha entrado como nuevo socio estratégico. La aerolínea turca ha realizado una inversión a través de un préstamo convertible por 300 millones de euros, que se convertirá en aproximadamente el 26 % del capital de Air Europa. Este acuerdo ha sido aprobado con respaldo del consejo de administración, y se ha alcanzado en un ambiente de consenso.

Además, la salida de Nuño de la Rosa va acompañada de una renovación del consejo de administración: los representantes de la SEPI también abandonarán sus cargos tras el reembolso anticipado del préstamo estatal.

Resultados bajo su liderazgo

En poco más de tres años al frente de Air Europa, Nuño de la Rosa ha impulsado una profunda transformación. Ha logrado corregir importantes desviaciones contables, profesionalizar la gestión y alejar las prácticas centradas en la familia fundadora.

En 2024, la compañía alcanzó ingresos récord cercanos a los 3.000 millones de euros, con un beneficio neto de 64 millones. Para 2025, la previsión era aún más ambiciosa, con un beneficio estimado de más de 120 millones. Este buen desempeño se ha apoyado en factores favorecedores: la demanda se ha mantenido firme, el dólar se ha depreciado frente al euro y los precios del petróleo han sido relativamente estables.

Antes de su dimisión, también había anunciado que Air Europa planeaba ampliar su flota con nuevos aviones en los próximos años, según el plan estratégico 2025-2027.

Nueva etapa de renovación

Con la marcha de Nuño de la Rosa y la entrada de Turkish Airlines al capital, Air Europa inicia una etapa de renovación directiva. Se espera que el consejo de administración se reconfigure por completo en los próximos días.

La aerolínea tiene previsto reforzar su presencia internacional, especialmente en rutas hacia América y desde su hub en Madrid-Barajas. Además, la compañía apuesta por un futuro más sostenible, con aviones más eficientes y un mayor uso de combustible sostenible para alinearse con las nuevas normativas europeas.

Es decir, se abre una nueva etapa caracterizada por el crecimiento, la inversión internacional y la sostenibilidad.