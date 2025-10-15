La inflación no frena en Septiembre alcanza ya la frontera del 3%

La curva de la inflación sube un escalón más, lejos de frenar, toca en septiembre la cima del 3%, un nivel que no veíamos desde febrero. La escalada dura ya cuatro meses consecutivos. El Instituto Nacional de Estadística lo atribuye fundamentalmente a los precios de la energía, que crecieron más bajaron el año pasado más que en este. La electricidad subió un 16´8%, un 6´8% los carburantes.

Nuestra inflación está ocho puntos por encima de la de la zona euro, que se coloca en el 2´20%, restando competitividad a nuestras empresas y produciendo una perdida de poder adquisitivo a los consumidores.

El alivio llega de la inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentos frescos, que se modera al 2´4%.

Los alimentos moderados pero no tanto

Los alimentos se moderan al 2´7%. Aunque lo que más pesa en la balanza es la bajada del aceite de oliva, un 43´% en el último año. Los expertos, como explica en Onda Cero María Jesús Fernández de Funcas creen que si lo excluyéramos de la medición, la media subiría al 4%.

Los alimentos que más han encarecido son los básicos. Freír un huevo es un 17´9% más caro que hace un año, la carne un 16%. Tomar café nos cuesta un 19% más y un 15% el chocolate. Aunque baja el aceite de oliva, suben el resto de aceites comestibles un 18%. En el lado de las subidas se coloca también en los primeros puesto la recogida de basuras, que se ha disparado un 30% en los últimos doce meses, por la entrada en vigor de las nuevas tasas. La tregua llega de las patatas y los yogures.

La OCU, según apunta en Onda Cero su portavoz Iliana Izverniceanu la inflación sigue fuerte y se resiste a bajar, mermando el poder de compra de los consumidores.

Freno para final de año

Los expertos, como explica en Onda Cero, Antonio Pedraza del Colegio de Economistas, considera que el repunte del IPC no afectara a la media del año, que estiman, salvo sorpresas, se modere al 2´6%. Ese dato final será el que mida la revalorización de las pensiones el año que viene.