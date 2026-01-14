La indignación de un casero con 15 pisos turísticos: "Todas las ventajas van para los inquilinos"

Las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez ha vuelto a poner en el foco de la actualidad más si cabe el ámbito de la vivienda en España. A la problemática que atraviesa nuestro país se le han sumado las numerosas críticas que está recibiendo el nuevo decreto que prepara el Gobierno, entre ellas, la de Sumar y otros socios del Ejecutivo como ERC.

La propuesta del Gobierno también ha encontrado críticas de propietarios, como es el caso de Jon Goitia. Goitia posee 15 pisos turísticos y expresa en el programa de Espejo Público de Antena 3 su desacuerdo con la política de Sánchez.

"El Gobierno se ha dado cuenta de que se ha desequilibrado demasiado el tablero de juego, que todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios", señala Goitia, que insiste en que la masiva renovación de contratos que se produce en 2026 apunta a un "absoluto drama".

Así, Goitia sostiene que los contratos que se renovarán este año "ya eran baratos" en época de pandemia, cuando hubo gente que "se quedó con un piso vacío porque no podían salir sus clientes a ver pisos". "Después de cuatro o cinco meses con el piso vacío, ya aceptaron en ese momento cualquier cantidad. Ya eran baratos en el 20, que hoy no serán baratos", afirma Goitia.

Las nuevas medidas del Gobierno en vivienda

El presidente del Gobierno anunció que se planteará un nuevo decreto ley con tres medidas "urgentes" en vivienda que buscan determinadas ventajas para propietarios que no suban el precio del alquiler, así como restricciones al alquiler de habitaciones y también de temporada.

Bonificación del 100% en el IRPF para propietarios

El jefe del Ejecutivo se refirió, en primer lugar, al despliegue de "un sistema de incentivos para que todos los propietarios que renueven los contratos de alquiler y no suban el precio a sus inquilinos".

Se trata de aplicar incentivos fiscales para contener los alquileres, con una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos, sin subir el precio a sus inquilinos, compensando lo que ganarían si lo incrementaran. "Así, ganamos todos", señaló Sánchez.

Límites a los alquileres de temporada

Asimismo, en segundo lugar, anunció una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada. Se fijarán condiciones estrictas para ser considerado contrato de temporada y se establecerá un régimen sancionador a quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración.

Restricciones al alquiler de habitaciones

Por último, Sánchez quiere poner freno al abuso del alquiler por habitaciones. "La renta total del conjunto de habitaciones no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa y, en zonas declaradas tensionadas, se les aplicarán los mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda", declaró Sánchez.