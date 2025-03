Los huevos se disparan un 24% solo en marzo

La docena de huevos cuesta ahora de media 2,6 euros, hace tan solo quince días su precio oscilaba entre 2,07 y 2,1 euros. Espectacular subida de los huevos en apenas tres semanas, un 24% arrastrados por los problemas de suministros en otros países y una creciente demanda. El principal motivo es la gripe aviar que está afectado a Estados Unidos, pero también a países europeos. El sacrificio de las gallinas por esta enfermedad ha reducido de golpe este producto de primera necesidad. Se suman además el aumento de los costes de producción, como el de los piensos y la subida de las materias primas, la energía y los carburantes. La demanda continua fuerte a pesar de la caída de oferta y presiona los precios. España no ha tenido gripe aviar, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) teme que la subida en otros países podría derivar en un movimiento especulativo que traiga más incrementos de precios.

El gobierno niega que los huevos vayan a dispararse

Entre tanto, el gobierno descarta que los precios vayan a escalar como en Estados Unidos, entre 6 y 12 euros. El ministro de Agricultura, Luis Planas, habla de una subida acumulada de los huevos del 17% en diez semanas y subraya que siguen "muy de cerca" la situación, pero no han observado causas "extraordinarias". Hay un desajuste, pero contamos, dice, con capacidad productiva para responder perfectamente. "No hay una tendencia de riesgo inmediato si no se produce un comportamiento no legal que conduzca a un incremento injustificado de precios"

¿cuanto pagamos por la cesta de la compra?

Las ensaladas en bolsa, también se han sumado al club de los ascensos al superar el 20%. Se encarecen también las cebollas un 13% y las naranjas otro abultado 11%. También sube el tomate un 5% y la carne picada... Además, las frutas y las verduras nos cuestan ya un 6% más caras que en febrero, mientras que la charcutería y carnicería, se han incrementado un 1´45%.

Son más los productos que suben, pero también hay descensos en los productos de despensa, liderados por el aceite de oliva, que cuesta un 6% menos en un solo mes y se anota ya su cuarta bajada consecutiva. Otros alimentos que se han abaratado durante el último mes son el pan de molde, el jamón cocido junto al Cola Cao y el café soluble que solo bajan un 2%.

El coste de nuestra cesta en marzo ha sido a 312,27 euros, un 0,5% más cara que en febrero. Con este nuevo ascenso, la cesta de la compra ya acumula un incremento del 1,31% en lo que llevamos de este año 2025. Todo apunta a que la retirada progresiva de la bajada del IVA, que comenzó en octubre y continuó en enero, puede entorpecer la moderación en el coste de los alimentos, según la organización de consumidores y usuarios. En Onda Cero, su portavoz, Enrique García, advierte de "esta tendencia alcista que hace muy difícil para muchas familias acceder a productos básicos como la carne o el pescado".