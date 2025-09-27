Hito histórico de la deuda española: Moody's y Fitch se unen a S&P y elevan la calificación a 'A'

Las agencias evaluadoras de riesgo financiero Moody's y Fitch han mejorado la valoración de la deuda española, como ya hiciese hace un par de semanas S&P, que la elevó a 'A+'. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha celebrado la noticia con un mensaje en su perfil de la red social X. De esta forma, España logra la valoración A en tres de las principales agencias de medición.

En el caso de Moody's, la calificación ha subido de 'Baa1' a 'A3'. Esta modificación se debe, según ha explicado la agencia en un comunicado que ha recogido 'Europa Press', a la "fortaleza económica del país", la cual se está afianzando gracias a un crecimiento económico "equilibrado"; la mejoría del mercado laboral y el fortalecimiento del sector bancario. Del mismo modo, Fitch ha incrementado la valoración de 'A-' a 'A'.

Reacción del ministro Carlos Cuerpo

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha compartido un mensaje en su cuenta de X en el que ha celebrado que prosiguen "las buenas noticias". Del mismo modo, ha aplaudido el "triplete insólito" que ha logrado España con las mejoras de valoración de "las mayores agencias internacionales". Desde el punto de vista de Cuerpo, el hecho de alcanzar una calificación de 'A' en todas las agencias visibiliza "la confianza en la solidez y las buenas perspectivas de nuestra economía".

Al texto publicado por Cuerpo le acompaña un vídeo en el que el ministro ha explicado que este triplete servirá para atraer "a muchos más inversores" a las emisiones de deuda. Algo que, a su modo de ver, se puede traducir en un ahorro "en la factura de intereses", de la que también se verán beneficiadas "nuestras empresas".