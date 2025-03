Si te han hecho un regalo de boda, así debes declararlo en la Renta 2024

Se acerca la primavera, el buen tiempo (aunque parezca lejano) y con ellos las bodas. Este tipo de celebraciones requieren de una preparación muy pormenorizada así como un coste previo muy elevado. Es común también en este tipo de eventos recibir regalos por parte de los invitados, ya sean útiles u objetos como directamente dinero. En ambos casos mucha gente se plantea si es necesario incluir estos presentes en la declaración de la Renta.

El Instituto BBVA de pensiones da respuesta a esta pregunta. Sí es necesario que este tipo de regalos coticen al ser considerados donaciones y por tanto estar sujetos impuestos de Sucesiones y Donaciones. La cuantía de la tributación dependerá de varios factores, el patrimonio de los cónyuges, el régimen fiscal que hayan adoptado (ganaciales o de separación de bienes), del importe del regalo y de la Comunidad Autónoma donde residan.

No obstante, como estos regalos suelen tratarse de importes pequeños las entidades financieras no informan a la Agencia Tributaria sobre los mismos. Las entidades financieras solo están obligadas a comunicar los importes son superiores a 3.000 euros sin origen conocido y siempre que se ingresen billentes de 500. Cuantías que no alcanzan normalmete los regalos de boda.

¿Regalos antes o después de la boda?

A la hora de determinar qué persona debe tributar la cuantía de los regalos varía también con el momento en el que se reciben. Si el obsequio se recibe antes de la boda, tributa el cónyuge que lo recibe o ambos si así lo determina el donante. Si se recibe después, influye si el matrimonio está bajo separación de bienes o gananciales, siempre que el regalo haya sido aceptado por ambos o dirigido a los dos.

Mejor de forma telemática

Para justificar estos ingresos extraordinarios en caso de inspección, se recomienda recibir los regalos monetarios por medios telemáticos como transferencia o Bizum, indicando el concepto, en lugar de efectivo, cuya procedencia sería difícil de acreditar. Tanto el dinero recibido como los regalos en especie (electrodomésticos, muebles, etc.) están sujetos al impuesto de donaciones, debiendo tributar según su valor de mercado. El grado de parentesco con el donante puede reducir la carga fiscal, ya que muchas comunidades autónomas aplican bonificaciones para familiares directos.

Si el regalo se declara como donación, no será necesario incluirlo posteriormente en el IRPF. Sin embargo, si no se declara y la Agencia Tributaria lo detecta en una inspección, podría considerarse una ganancia patrimonial no justificada, con sanciones y pagos retroactivos de hasta cuatro años.