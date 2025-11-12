Hacienda convoca a las comunidades el próximo lunes para fijar la senda de estabilidad y avanzar en la presentación de Presupuestos

El Gobierno ha convocado para el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas. Lo hará con las comunidades autónomas, poniendo la mirada en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año 2026.

Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5% para 2026), previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías, una reivindicación que se mantiene.

La propuesta de objetivos debe estar alineada con el plan fiscal y estructural remitido a Bruselas el pasado año, que limita el déficit para 2026 en el 2,1% del PIB; la deuda pública, en el 100,1% del PIB, y el crecimiento del gasto computable, en el 3,5%.

La senda de estabilidad se votará primero en el CPFF, donde tiene garantizada su aprobación porque Hacienda tiene la mitad de los votos, y después, será aprobada en Consejo de Ministros junto con el techo de gasto para el próximo año para su remisión a las Cortes.

Si la senda de estabilidad es aprobada en el Congreso, el techo de gasto no se somete a votación, pasa al Senado y, si no logra su aval, vuelve a la Cámara Baja, que puede retirar ese veto. En caso de que no resultara aprobada en el Congreso, el Gobierno tendrá que volver a aprobarla, la misma o una nueva, en un plazo de un mes y se repetirá la misma tramitación. Si la nueva senda es rechazada otra vez, entrarán en vigor los objetivos remitidos a Bruselas.

Junts rechazará la senda si se presenta la misma

Tras la ruptura de Junts con el Gobierno, el Ejecutivo deberá hacer frente al complicado contexto parlamentario, que ha amenazado con bloquear todas las iniciativas e impedir la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, desde el partido que lidera Carles Puigdemont han advertido al Gobierno que si pretenden recuperar los mismos objetivos de estabilidad, volverán a rechazarlos.

"Si se presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado y esto es de pura lógica", señaló Miriam Nogueras, la portavoz de Junts en el Congreso, que asegura que debe haber mayor reparto entre las instituciones como las comunidades autónomas.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha asegurado recientemente que "con nuevos Presupuestos o sin nuevos Presupuestos" seguirá avanzando y continuará con su "hoja de ruta" hasta agotar la legislatura en el año 2027.