Hacienda se compromete a presentar el nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que tiene intención de presentar el nuevo modelo de financiación autonómica en los próximos dos meses, por lo que podría estar en el próximo mes de enero.

Durante la reunión con las comunidades autónomas, que ha durado unas cuatro horas, Montero ha avanzado que este nuevo modelo combinará la multilateralidad con la bilateralidad y ya se prevén cambios significativos en el nuevo modelo, en el que el Gobierno aún está trabajando.

Entre otras cosas, se prevé la eliminación de las entregas a cuenta para los próximos años y que tenga cabida la singularidad catalana que pactaron el Gobierno central y el de la Generalitat.

Montero, eso sí, ha asegurado que este nuevo sistema contará con más recursos para los servicios públicos, será para todas las comunidades del régimen común teniendo en cuenta las "singularidades o particularidades territoriales", y recogerá "la solidaridad interterritorial de forma explícita, transparente y basada en criterios objetivos".

El Ejecutivo ya presentó hace cuatro años otra propuesta, que no salió adelante, para reformar el modelo de financiación autonómica, aunque aún no se conoce si Hacienda trabajará sobre ese texto o tiene previsto otro escenario.

El debate sobre la financiación autonómica lleva años enfrentando los diferentes puntos de vistas de las comunidades autónomas, puesto que hay regiones que piden que se tenga en cuenta la dispersión territorial mientras que otras apuestan por la población ajustada o el PIB.

Otra de las cuestiones que más controversia ha generado este debate es la existencia de comunidades infrafinanciadas, que reclaman al Gobierno la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo.

Lo que está claro es que la aprobación de este nuevo modelo requiere de un acuerdo a gran escala entre PP y PSOE, por lo que desde el Ejecutivo instan a los populares a consensuar una posición clara para la negociación, ya que sus barones territoriales reclaman distintos criterios.

El PP lo considera "poco creíble"

Las comunidades autónomas del PP han visto en este compromiso de María Jesús Montero algo "muy poco creíble" porque "no dice cuál va a ser la base de ese sistema, ni cuál va a ser la cantidad de fondos que se van a incorporar, ni cómo se va a articular con las comunidades autónomas".

Así se ha expresado el consejero de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, que ha criticado que Montero utiliza el término "bilateralidad" como "una suerte de pirueta semántica en la que se mezcla multilateralidad con bilateralidad y singularidad con generalidad".

Además, los consejeros populares se han quejado de que Hacienda no está contando con las comunidades autónomas para la elaboración del nuevo modelo, por lo que han pedido la creación de comisiones de trabajo para poder participar.

"Lo que es de todos se tiene que debatir en un órgano en el que estamos todos", ha apuntado la consejera de Extremadura, Elena Manzano, que también reconoció que el sistema actual necesita una revisión.