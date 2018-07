De Guindos asegura que la prórroga a España no corre peligro y está decidida

El ministro de Economía en funciones de España, Luis de Guindos, ha afirmado este viernes que la concesión de un año adicional a España para reducir su déficit público por debajo del 3% no corre peligro y está "absolutamente" decidida, pese a que sus colegas europeos han querido posponer su veredicto al respecto.

A su llegada a la reunión del Ecofin, donde se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, De Guindos negó que la concesión de una prórroga esté en peligro. "No, esto esta absolutamente decidido", afirmó.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea tienen previsto dejar hoy en el aire la prórroga que la Comisión Europea (CE) ha propuesto conceder a España para reducir su déficit público, después de constatar que el país incumplió en 2015 su meta y no logrará bajar el desvío del 3 % este año.

La Comisión recomendó en mayo dar a España un año adicional para lograr cumplir con el máximo del 3 % de déficit público que exigen las normas de disciplina fiscal europeas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), de modo que en 2016 reduzca el desvío al 3,7 % y en 2017 al 2,5 %.

De Guindos se mostró una vez más convencido de que "hay razones" para que no se imponga una multa a España por este incumplimiento, ya que consideró que sería "una sinrazón".

Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido que se aplique el "procedimiento con todas sus reglas" sobre disciplina fiscal, lo que consideró que es "un tema de tiempos", pero no que el fondo entre a valorar si se debe imponer una sanción o no al país "porque las propias reglas del pacto establecen unas normas para que haya multa o no haya multa".

Jeroen Dijsselbloem, presidente del Eurogrupo y, este semestre, del Ecofin confirmó que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea no tomarán hoy ninguna decisión sobre las consecuencias que podría tener para el país haber incumplido su meta de reducción del déficit en 2015.

"Vamos a discutir las recomendaciones específicas por países y no tomaremos ninguna decisión sobre procedimiento de déficit", dijo Dijsselbloem, quien indicó que los ministros tomarán su decisión una vez que la Comisión se pronuncie sobre el procedimiento abierto a España por déficit excesivo en julio.

En el documento preparatorio para la reunión de los ministros en el Ecofin que celebran hoy en Luxemburgo, al que ha tenido acceso Efe, esta recomendación se encuentra entre corchetes, lo que quiere decir que los ministros no darán mañana su respaldo a la concesión de la prórroga.

Por el contrario, esperarán a que la Comisión Europea presente una nueva propuesta de prórroga en julio -para cuando se espera también su veredicto sobre si recomendar multar a España o no por incumplimiento- antes de debatir su pertinencia, explicaron fuentes comunitarias.

Este revés al Ejecutivo comunitario llega después de que los servicios jurídicos del Consejo de la Unión Europea -la institución que representa a los países europeos en Bruselas y que acoge el Ecofin- se pronunciara en contra de las bases legales utilizadas por la Comisión para proponer la prórroga.