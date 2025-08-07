Guía para jóvenes inquilinos: todo lo que debes saber antes de alquilar para que no te timen

El acceso a una vivienda digna y asequible se ha convertido en uno de los principales retos para la juventud en España. Entre precios desorbitados, contratos abusivos y agencias que cobran comisiones ilegales, alquilar puede ser una auténtica carrera de obstáculos. Para combatir esta realidad, el Instituto de la Juventud (INJUVE) ha publicado la guía que busca empoderar a los jóvenes frente a un mercado inmobiliario que cada vez es más hostil.

Cuidado con las agencias

Uno de los primeros consejos es evitar intermediarios y, si es posible, alquilar directamente a particulares. Si tratas con agencias inmobiliarias, recuerda: desde mayo de 2023 no deben cobrarte el "mes de agencia". Es el propietario quien asume ese coste según la Ley 12/2023. Tampoco pueden exigirte pagos por "gastos de estudio de solvencia" ni conceptos similares.

Si ya pagaste estos importes, puedes reclamar el dinero por correo, en Consumo o judicialmente si la cantidad no supera los 2.000 euros. Siempre documenta todo con medios formales como correo electrónico y guarda pruebas de pagos y conversaciones.

Al firmar el contrato, ojo a la letra pequeña

El contrato es clave en la relación con el casero. Se recomienda optar por contratos de larga duración, protegidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): cinco años mínimo si el arrendador es particular (más tres de prórroga), y siete años si es empresa. En zonas tensionadas, se pueden pedir tres años extra.

Respecto a la renta, solo puede subir si está especificado en el contrato y debe ajustarse al IPC o índice IRAV. No se permiten subidas retroactivas. Si te niegan el pago con excusas, podría ser una táctica para desahuciarte, asi que documenta todo y considera consignar judicialmente el importe.

En cuanto a reparaciones, el casero debe encargarse de obras de conservación, mientras que el inquilino del mantenimiento menor. Si te exigen un seguro de impago, revisa el contrato: esa cláusula suele considerarse abusiva y puedes reclamar su anulación.

¿Y la fianza?

La fianza legal es de un mes de alquiler, aunque el casero puede pedir hasta dos meses adicionales como garantía. El propietario no puede quedarse con ella alegando desgaste o falta de limpieza. Si no te la devuelven, puedes reclamar por vías extrajudiciales o judiciales.

Al dejar la vivienda, tienes derecho a desistir del contrato después de seis meses, avisando con 30 a 60 días de antelación. El casero debe avisar al menos con cuatro meses si no renovará.

Si hay abuso o impago

La guía explica cómo actuar ante abusos o reclamaciones pequeñas. Si la cantidad reclamada no supera los 2.000 euros, puedes acudir a juicio sin abogado ni procurador. Solo necesitas presentar pruebas, dos copias de la documentación y notificar al demandado.

Si recibes una demanda de desahucio, tienes tres días para pedir Justicia Gratuita y diez para oponerte o pagar lo debido. El desahucio debe realizarse en una fecha y hora concretas, nunca por sorpresa.

Además, si estás en situación de vulnerabilidad económica, puedes solicitar la suspensión del desahucio durante dos meses (cuatro si el casero es empresa), informando al juzgado y con intervención de servicios sociales.

No estás solo

La guía del INJUVE también incluye recursos autonómicos, colectivos como los Sindicatos de Inquilinas, y servicios gratuitos de orientación jurídica en colegios de abogados. En muchas comunidades autónomas, además, puedes deducir parte del alquiler en la declaración de la renta.

En definitiva, esta guía es más que un folleto informativo: es una herramienta de defensa para jóvenes frente a un sistema inmobiliario con prácticas opacas y abusivas.