Guerra abierta entre los empresarios para dirigir Cepyme

Cepyme celebrará elecciones para elegir a su nuevo presidente el próximo 20 de mayo. Es la fecha que ha propuesto este martes, su actual presidente Gerardo Cuerva a la Junta Directiva de la organización. A través de un comunicado, Cuerva ha pedido que “el proceso electoral sea limpio, transparente y constructivo”.

El presidente de los pequeños empresarios además ha propuesto al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva que se aplique con carácter extraordinario, la delegación de voto “tal y como se había hecho anteriormente” de cara a las nuevas elecciones. Una petición que supone rectificar la decisión que se adoptó hace unas semanas en la Junta Directiva a propuesta del propio presidente Cuerva, una vía, que no había estado exenta de polémicas dentro de la organización. Sobre todo, porque tras conocerse esta decisión una veintena de miembros de la Junta Directiva de CEPYME, advirtieron a Cuerva que estaba cometiendo una ilegalidad al tratar de cambiar el sistema de voto en estas elecciones.

Resuelta la duda sobre la fecha de estas elecciones, lo que ya parece claro, es que serán dos los candidatos los que aspiren a ocupar el puesto de presidente de Cepyme. Gerardo Cuerva ya ha expresado públicamente que aspira a la reelección, mientras que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya le ha pedido que deje su puesto tras haber perdido la confianza depositada en él. De hecho, la semana pasada se conoció quien es la apuesta de Garamendi en este proceso electoral. Se trata de Ángela de Miguel, una empresaria que ostenta el cargo de presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios desde el año 2014.

Quien es Ángela de Miguel

Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, de Miguel es la persona elegida por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, para disputarle la presidencia de Cepyme a Gerardo Cuerva. Ángela de Miguel es desde 2018 vicepresidente y portavoz de CEOE Castilla y León y miembro de la junta directiva de la propia organización de pequeños empresarios. Es además, socia fundadora del despacho Negotia abogados, con sede en Valladolid y en Madrid.

Ángela de Miguel cuenta con el respaldo de la patronal de Castilla y León, para quienes “representa la mejor garantía para mantener la unidad de las pymes”, pero ha recibido también esta misma semana el apoyo de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) quien esta misma semana ha mostrado su voto favorable a su candidatura para presidir Cepyme. También este martes, la patronal riojana, (la Federación de Empresas de La Rioja) ha mostrado su respaldo a la candidatura de Ángela de Miguel en el próximo proceso electoral.

Las discrepancias entre Cuerva y Garamendi

La decisión de Garamendi de apoyar una candidatura alternativa ha sido el resultado de una larga lista de discrepancias que venía manteniendo con Gerardo Cuerva en los últimos años que han complicado las relaciones entre los dos líderes de las organizaciones empresariales. Desde la CEOE, consideran que el presidente de Cepyme, en los últimos tiempos ha abogado por marcar un perfil propio, distanciándose de algunos posicionamientos que se defendían desde las diferentes organizaciones empresariales. El desencuentro más importante vino provocado por la aprobación de la reforma laboral del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, que contó con el apoyo de la CEOE y que tuvo como consecuencia directa un Manifiesto contra el Gobierno en el que se denunciaba una política intervencionista y persecutoria, a la vez que reivindicaba una defensa activa de las empresas frente al “hostigamiento continuo” del Ejecutivo. Unas palabras que desde la CEOE fueron interpretadas como una desautorización por la decisión que había adoptado Garamendi.

No es la única vez que el presidente de Cepyme ha levantado la voz contra el Gobierno por algunas de las medidas adoptadas en materia laboral. La semana pasada, sin ir más lejos, en plena celebración de los premios que otorgaba esta organización empresarial en reconocimiento al trabajo de las pymes elegidas se dirigió directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asistió a este evento para pedirle abiertamente poner freno a la deriva adoptada por el Ministerio de Trabajo de sacar adelante propuestas, que están incrementando de forma peligrosa los costes salariales para los empresarios.

En su discurso Gerardo Cuerva reivindicó su apuesta por la defensa de los pequeños empresarios que le han elegido “empresarios que a veces están lejos de los grandes centros económicos” y que por ello dijo “no me lo podría perdonar si no diera voz al clamor” de muchos de estos empresarios que tienen que hacer frente a la subida del SMI, o a los que no encuentran forma de asumir la reducción de la jornada laboral.

“Me reúno con empresarios pequeños y no puedo hacer oídos sordos a sus demandas y a sus quejas” explicaba Cuerva en su intervención ante el presidente Pedro Sánchez a quien le reconocía ser consciente del valor de las pymes, “pero no creo que todo tu Gobierno sea igual” añadía. “No hay más margen, cada esfuerzo que se nos pide es menos empresa” advertía el presidente de Cepyme quien ya dejaba entrever el futuro que se aproxima con unas elecciones en las que no tiene garantizada la continuidad de su puesto “mientras pueda voy a seguir defendiendo a las pymes”.