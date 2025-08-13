Gonzalo Bernardos: "Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra"

Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona y habitual en los platós de televisión, lleva años alertando sobre el difícil panorama que afrontan las nuevas generaciones en el mercado laboral español.

Con un salario medio que apenas roza los 23.000 euros anuales, el experto considera que muchos jóvenes se sienten defraudados: han cumplido con el esfuerzo y la formación, pero la sociedad no les devuelve lo esperado.

"Nuestros hijos se quejan tanto porque parten de un nivel de bienestar superior y consideran que ellos han cumplido con la sociedad, pero la sociedad no ha cumplido con ellos", expresó recientemente en La Sexta Xplica.

Los oficios vivirán un repunte salarial

En un contexto marcado por la falta de mano de obra en el sector de la construcción, Bernardos augura que algunos oficios vivirán un fuerte repunte salarial. Entre ellos, destaca el de yesero, que podría llegar a pagarse entre 5.000 y 6.000 euros mensuales en los próximos años.

"Pronto verás cobrar al yesero entre 5.000 y 6.000 euros por falta de mano de obra en construcción", explicó en una entrevista a Infobae, subrayando que cada vez hay menos profesionales cualificados en determinados trabajos esenciales.

Un futuro de jubilaciones más tardías

El economista también ha mostrado su preocupación por el envejecimiento de la población y el futuro de las pensiones públicas. A su juicio, no hay alternativas reales a retrasar la edad de jubilación. "La única posibilidad de que no os jubiléis a los 70 años o más tarde tiene que ver con un grandísimo incremento de la productividad derivado de la Inteligencia Artificial. Aunque haya ese incremento, dudo muchísimo que sea suficiente como para pagar las pensiones públicas. No hay más remedio que jubilarse más tarde".

Con su habitual tono irónico, lanzó una comparación para ilustrar que hay demandas imposibles: "Gente que tiene 55, 56 o 57 años te dice que está harta de trabajar y quiere jubilarse y yo les digo que quiero medir 1,90, ser rubio, tener ojos azules y volver a tener 20 años. No es posible".

Cautela en las vacaciones

Bernardos también ha advertido sobre la creciente tendencia a endeudarse para pagar viajes, especialmente en verano. En 'Más Vale Tarde' fue claro: "Yo les recomendaría que se quede sin vacaciones. Un préstamo se toma para un aspecto esencial, porque tienes un agujero que no puede sufragar de otra manera".

Criticó el estilo de vida de quienes, pese a tener buenos ingresos, no logran llegar a fin de mes por mantener un nivel de gasto elevado: "Todos conocemos a personas que se ganan bien la vida, pero que no llegan a final de mes. ¿Por qué? Porque les es imprescindible ir al liceo, comer todos los domingos en un buen restaurante o hacer un viaje al extranjero de otro continente cada semestre".

Y sentenció, "Si tú quieres gastar más de lo que ingresas, no tienes más remedio que trabajar más. Si no, lo que tienes que hacer básicamente es gastar menos".