Gonzalo Bernardos explica el gran cambio sobre la vivienda: "Los jóvenes ahora quieren vivir solos"

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado la situación en la que se encuentra la vivienda en España, con una situación marcada por unos elevados alquileres y la imposibilidad para los jóvenes de independizarse, lo que retrasa su edad de marcharse de casa y la dificultad para vivir una vida digna y convencional, como sus antepasados.

Bernardos ha analizado en La Sexta la situación actual en la que, según los últimos informes elaborados por Fotocasa con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio por metro cuadrado subió un 14,7% en julio hasta situarse en un máximo de 2.471 euros por metro cuadrado. Un dinero imposible para muchos jóvenes que ven cómo con su sueldo es imposible independizarse.

Bernardos revela cuántos metros cuadrados son necesarios para vivir una persona sola

Si bien, el economista ha señalado que "la situación ha cambiado respecto a generaciones anteriores", porque ahora "los jóvenes quieren vivir solos, pero los metros cuadrados no son la principal prioridad". Tras esta afirmación, ha puesto un ejemplo real en el que cuenta cuánto dinero del salario mínimo interprofesional (SMI) sería necesario en realidad para una vivienda, teniendo en cuenta que el tamaño de la misma no importa.

"Una persona que vive sola no necesita 100 metros cuadrados, ni 70 ni 80" ha empezado diciendo. Para el economista, 50 metros cuadrados son suficientes, por lo que teniendo en cuenta datos de Idealista del año pasado, alquilar una vivienda con esas medidas cuesta 675 euros. "Si le descuento el bono del alquiler de 250 euros que los que están entre 18 y 35 años pueden obtener por parte del Gobierno, me quedo con que el alquiler me cuesta 425 euros", puntualiza.

Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a esa ayuda. Alguien que cobra 1.300 euros destinaría el 32,5% al alquiler. "No está mal" opina Bernardos, y pone el foco del problema en "aquellas familias obreras que no pueden acceder al bono de alquiler". Por lo tanto, aunque no suponga mucha cuantía, si una persona cobra menos del smi y no puede acceder a la ayuda, es difícil que le salgan las cuentas.

Solo pueden independizarse el 15,2% de los jóvenes

Así las cosas, cabe destacar los datos del último estudio del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (JCE): solo el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años pueden independizarse, es decir, casi el 85% sigue viviendo con sus padres. Además, hay comunidades como Andalucía o Casstilla-La Mancha en la que las cifras son inferiores a la media.