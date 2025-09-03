Gonzalo Bernardos desmonta el mito de los mileuristas con 17 pisos: "O no existen o los paga su familia"

El reconocido economista y profesor de universidad Gonzalo Bernardos asegura que aquellas personas que han podido adquirir más de un inmueble con un salario de 2.000 euros no son del todo sinceras.

"No os dejéis engañar por charlatanes de feria que dicen que con un salario de 2.000 euros han podido comprar 6, 8 o 17 pisos gracias al endeudamiento con banco", ha asegurado Bernardos en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

Para el economista, en estos casos, si alguien consigue crédito "es para la compra" de un solo piso. Según afirma, solo "hay dos posibilidades: no los tienen o el dinero lo ha puesto su familia".

El comentario ha sido bastante criticado en dicha red social, donde algunos usuarios aseguran tener más de una hipoteca sin tener salarios excesivos, desafiando así el argumento defendido por Bernardos.

Apalancamiento bancario

Algunos de ellos han defendido que gracias a opciones financieras como el apalancamiento bancario es posible obtener más de una hipoteca sin necesidad de tener un gran salario.

Esta herramienta consiste en endeudarse con el fin de invertir y es usada tanto por empresas como particulares. Resumidamente, consiste en recurrir a la deuda para invertir más capital del que se dispone inicialmente gracias al que se ha pedido prestado. Es decir, permite invertir aunque no se disponga de todo el dinero.