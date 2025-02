Gonzalo Bernardos avisa sobre la gran incógnita del nuevo SMI: "Me parece una vergüenza que lo estudien"

El economista Gonzalo Bernardos ha sugerido que el Gobierno debería subir el límite a partir del cual los contribuyentes pagan el IRPF para que así las personas que cobren el SMI queden exentos de pagarlo.

Con la nueva subida del salario mínimo de los 1.134 a los 1.184€ en este 2025 ha hecho que las personas con los salarios mínimos vean incrementada su nómina en 50€ mensuales, lo que supondría un incremento de 700€ al año. Una medida que aplaude Bernardos: "los trabajadores que más han subido su poder adquisitivo en los últimos 5 años son los que cobran el salario mínimo, de lo que me enorgullezco". Sin embargo, el economista ha advertido en La Sexta Explica la "trampa" con la juega el Gobierno.

El Gobierno aumentaba el límite a partir del cual había que pagar IRPF en paralelo a cada subida del SMI. Sin embargo, con esta última, no se ha hecho esa gestión. Bernardos denuncia que al no subir el límite, "de los 50 euros que lo suben, solo se quedan en 29 si ahora pagan euros", y recuerda que "ahora paguen el IRPF cuando antes no lo pagaban".

La potestad para subir ese límite reside en el Ministerio de Hacienda que dirige la Vicepresidenta, María Jesús Montero. Aunque se prevé que el Gobierno aumentará ese límite como ha hecho en ocasiones anteriores, a día de hoy esa decisión no se ha producido, lo que no convence a Bernardos: "lo que tienes que hacer es por un lado te doy y por el otro no te quito" apunta.

Además, el economista defiende que no es una medida que sea coherente "si tú tienes una política decidida a mejorar el nivel de vida de las familias con menos ingresos".

Gonzalo Bernardos zanja la discusión alegando lo que está recogido en el artículo 31.1 de la Constitución Española: "Aquí los que tienen que pagar son los que cobran más, no los que cobran menos".