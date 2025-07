Gonzalo Bernardos pone en alerta a los que quieren comprar una casa: "Subirá un 15% en 2025"

El mercado inmobiliario español no da tregua a quienes buscan comprarse una casa. El economista y profesor de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, ha advertido que el precio de la vivienda, que ya ha subido un 12,2 % en el último año, podría escalar hasta un 15 % antes de que acabe 2025. Así lo ha asegurado durante la presentación de un informe del Centro de Estudios Trioteca, en el que ha pintado un panorama complicado para los futuros compradores.

A pesar de este fuerte encarecimiento, las compraventas no solo no se frenan, sino que siguen creciendo. En el primer semestre del año se han cerrado casi 396.000 operaciones, más de 200.000 entre abril y junio. "No se veían cifras así desde 2007", ha subrayado Bernardos, quien augura que 2025 cerrará con unas 825.000 transacciones, una cifra que no se alcanzaba desde antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Hipotecas al alza

Según Bernardos, el crédito hipotecario ha aumentado por tres factores: la bajada de los tipos de interés, el alza de los precios de la vivienda y el mayor endeudamiento de las familias.

"Los tipos más bajos animan a comprar", ha explicado Bernardos, quien añade que los bancos apuestan por las hipotecas mixtas porque "ofrecen menor riesgo y más rentabilidad a medio y largo plazo".

Críticas a la política de vivienda

El economista ha sido especialmente crítico con la política de vivienda de los últimos gobiernos, a los que ha culpado de no haber promovido suficiente oferta de vivienda. "Los precios son mayores porque los gobiernos de los últimos 17 años no han hecho lo que debían", ha afirmado, señalando a Podemos por frenar la construcción de vivienda protegida con el argumento de reducir la dependencia del ladrillo.

"En vivienda, grandes anuncios, letra pequeña borrosa. Y todo porque quienes hacen las normas no trabajan en el mercado inmobiliario", ha sentenciado Bernardos.