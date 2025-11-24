El Gobierno se reúne con los sindicatos para cerrar el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios

El Gobierno se reúne con los sindicatos para cerrar el acuerdo para la función pública con una subida salarial acumulada del 11% para el período 2025-2028. UGT se muestra a favor de la propuesta, mientras que CCOO no ha comunicado su decisión y CSIF va a agotar el margen de negociación.

La subida inicial era del 10%, pero los tres la rechazaron, por lo que el Gobierno la mejoró. Según esta última oferta, el incremento solo podrá alcanzar el 4% en los dos primeros años, por lo que el resto de la subida debe aplicarse en el segundo periodo. La reunión, convocada para las 16:00 horas, es la última según lo establecido en el marco salarial del acuerdo plurianual sobre condiciones laborales que está negociando el Ministerio de Función Pública.

UGT a avor, CCOO no se ha pronunciado y CSIF pide cree que es mejorable

UGT ya ha anunciado su visto bueno a esta oferta, ya que estas cifras permitirían "recuperar más de dos puntos de poder adquisitivo en la vigencia del acuerdo". En concreto, para este sindicato en 2027 debería aplicarse un incremento fijo del 5% para aumentar las nóminas de los empleados en nueve puntos en un periodo de 13 meses.

Por su parte, CCOO todavía no se ha pronunciado. Según fuentes de este sindicato a Europa Press, el viernes se reunieron Sanidad, Enseñanza y Servicios a la Ciudadanía para valorar la oferta. Según el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, es "el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable".

En cuanto a CSIF, su intención es "negociar hasta el último momento", porque consideran la oferta "insuficiente" y creen que hay "margen" de mejora, tal y como avanzó la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez. "Para CSIF la subida salarial es un bloque fundamental y vamos a negociar hasta el último minuto", ha añadido. Consideran que si se mantiene el bloqueo del 4% durante los dos primeros años, "tendremos que volver a salir a las calles".

Otras reivindicaciones de los sindicatos

Los sindicatos reclaman, además, desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la jornada de 35 horas y la eliminación de la tasa de reposición de efectivos. Asimismo, reclaman fondos adicionales para corregir la desigualdad económica con los empleados públicos con las mismas funciones en otras administraciones.

CSIF también ha incidido en la recuperación de las pagas extras íntegras y que la subida al personal laboral del Exterior se vincule a la inflación del país donde desarrollan su actividad profesional. Desde el Ministerio se ha trasladado el compromiso de actualidad las cuantías vinculadas al complemento de residencia e insularidad y por razón de servicio.

El último acuerdo plurianual fue aprobado para el periodo 2022-2024 y establecía una subida salarial fija y otra variable, de manera que como mínimo los sueldos subirían un 6,5% y podría llegar al 9,5%, según variables vinculadas al IPC y al PIB. En total, supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.