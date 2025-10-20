El Gobierno plantea que empleados con enfermedades graves se reincorporen al trabajo tras seis meses de baja

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha anunciado que la flexibilidad de la incapacidad temporal, una propuesta que anunció en octubre de 2024, "se está trabajando con rigor" e intentando "conseguir un acuerdo". Esta propuesta suscitó muchas críticas en su momento, ya que se ponía sobre la mesa la posibilidad de que un enfermo de cáncer, por ejemplo, se reincorporara a su trabajo de manera parcial.

Si bien, Saiz preguntada por si puede garantizar que no va a haber trabajadores que trabajen estando enfermos ha asegurado que "absolutamente", ya que "un trabajador enfermo no puede trabajar". En todo caso se refiere a cuando "redunde en la mejoría de salud", en el caso de un paciente con cáncer, por ejemplo, se incorporaría de manera "progresiva después del alta médica".

Seis meses después de recibir el alta

Por su parte, el diario El Mundo ha tenido acceso a la propuesta presentada por el departamento de Saiz a los agentes sociales en la que se indica que un trabajador de baja por enfermedad grave se podría incorporar al trabajo a partir de los seis meses de baja si el médico está de acuerdo.

Si bien, esta incorporación, como ha detallado la ministra en El País, sería progresiva. Según los datos de El Mundo, el trabajador se incorporaría al 50% -media jornada-, durante un mes, y luego ya trabajaría la jornada completa. De esta manera, la Seguridad Social solo asumirá el 50% de la prestación y las empresas la otra mitad.

Qué enfermedades incluiría esta medida

Según la propuesta presentada por el Ejecutivo, la medida afectará a "procesos oncológicos, isquémicos cardíacos o accidentes cerebro vasculares o traumatológicos graves, incluidas situaciones post-trasplante".

Si la medida sale adelante, quedaría recogida en el artículo 169 de la Ley General de la Seguridad Social y "reglamentariamente se podrán incluir otras enfermedades o patologías que se consideren igualmente graves".

Los sindicatos no estaban seguros en el momento del anuncio

En octubre, cuando Elma Saiz habló de esta medida, los sindicatos no estaban muy de acuerdo. El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, recordó que la falta de inversión en sanidad produce retrasos en diagnósticos y tratamientos, cuyas consecuencias afectan a las bajas. Aun así manifestó que "nadie tiene que estar de baja un día más" del necesario, "pero tampoco un día menos".

Por su parte, la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Álvarez, expresó que le generaba "muchísimas dudas" y la necesidad de una mesa de diálogo. "Nuestra preocupación es que los trabajadores reciban los cuidados, la atención médica oportuna en el momento oportuno", concluyó en declaraciones a los medios.