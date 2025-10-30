El Gobierno obligado a decidir si continúa Almaraz tras la petición oficial de las eléctricas

El ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha confirmado que ha recibido ya la petición formal de la junta de administradores y la asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) para prorrogar la vida de la central de Almaraz hasta 2030. El departamento que dirige Sara Aagesen, dará traslado ahora de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear, para que el regulador pueda valorar la solicitud, emitir su preceptivo informe. La decisión final corresponde al gobierno que siempre ha dicho que esta dispuesto a estudiar la situación siempre que cumpla los requisitos de seguridad y no suponga un sobrecoste para los consumidores.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han solicitado la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz, más allá de 2027, que es cuando debe cerrar su primer reactor y un año después el segundo. Las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo reitera su compromiso de seguir operando de forma segura, fiable y eficiente. Paralelamente, las propietarias de la central tienen que presentar esta semana los papeles de desmantelamiento, tal y como se recoge en el acuerdo pactado con el gobierno en 2019. El proceso no es irreversible, aunque dependerá de como avancen los acontecimientos y las negociaciones.

La Central de Almaraz suministra más del 7 % de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares. La instalación extremeña es uno de los principales motores socioeconómico de su entorno, del que dependen más de cuatro mil empleos directos e indirectos.