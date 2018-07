El Gobierno financia con 50.000 millones a Cataluña durante la legislatura

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el Gobierno ha facilitado una financiación "muy importante extraordinaria" para Cataluña de casi 50.000 millones euros en esta legislatura.

Y esta cifra, según Montoro, "no es la única causa del crecimiento económico, pero sí es una de las causas fundamentales para sostener el Estado de bienestar en Cataluña, junto al seguro de desempleo y el pago de pensiones".

Así se ha pronunciado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el pleno del Senado en respuesta a la senadora de ERC Ester Capella que ha preguntado por las acciones del Gobierno por Cataluña en esta legislatura.

El ministro ha destacado que "lo más importante lo han hecho los catalanes, a pesar de que grupos como ERC se han dedicado a la utopía y ensoñaciones".

Ha asegurado que Cataluña es "el motor de crecimiento económico para los catalanes, España y Europa", y ha dicho que la responsabilidad del Gobierno es poner en marcha la economía de Cataluña y el conjunto de España y "demostrar que nos necesitamos para crecer y crear empleo".

"Si no vamos juntos no saldremos definitivamente de la crisis", ha recalcado Montoro, quien ha acusado a los independentistas de comprometer la "ruina económica" de Cataluña y de ir contra el proyecto europeo.

Por su parte, la senadora catalana ha dicho: "De cada cien euros nos quitan nueve" y se conceden créditos "con nuestro dinero que devolvemos con intereses".

Tras acusar al Gobierno de ahogar la economía catalana, ha señalado que el dinero de los catalanes "va a pagar uno de los ejércitos más caros de Europa o la red de alta velocidad más deficitaria de Europa".

También ha resaltado que ahora también se quieren recortar derechos y libertades, así como la capacidad legislativa y el estatuto catalán.

"Estamos hartos de pagar y sobrados de sentido común, por lo que el próximo 27 de septiembre diremos adiós España", ha proclamado la senadora de ERC.

También ante el pleno del Senado y en respuesta a la pregunta que le ha dirigido el senador del Foro Isidro Martínez Oblanca, Montoro ha recalcado que la financiación adicional que ha movilizado el Gobierno en esta legislatura a favor de las autonomías y entes locales "tenía un destinatario muy claro con independencia de cual fuera el gobierno autonómico o local", que era "el ciudadano".

Así, ha hecho hincapié en que todos los españoles, con independencia de donde vivan, tienen derecho a los mismos servicios esenciales -educación, sanidad o bienestar social- y el papel del Gobierno es garantizar que este deber se cumple.

Martínez Oblanca ha reprochado al ministro que haya financiado "créditos discrecionales" que "favorecen" a las comunidades "más ricas e incumplidoras" con los objetivos de estabilidad y ha reclamado una "deuda histórica de insolidaridad del Estado" con su comunidad que, ha dicho, asciende a 815 millones.

Montoro ha ironizado sobre la "nueva teoría" económica que exponía el senador del Grupo Mixto -"tengo que escuchar cada cosa que no me deja de asombrar y eso está bien porque me mantiene joven -ha dicho el ministro-"- y ha celebrado que Asturias haya hecho uso de los mecanismos de financiación dispuestos por Hacienda.

Ha concluido que esos mecanismos han permitido una garantía de financiación de los servicios públicos y un considerable ahorro en la carga de intereses que soporta Asturias.