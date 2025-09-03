Estas son las prioridades del Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2026

El Ministerio de Hacienda ha dado el primer paso en la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado después de que se haya aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado la Orden de elaboración de los PGE. Esta recoge y aúna los criterios y la orientación de los recursos públicos "para dar continuidad a la política económica y social" que ha venido llevando a cabo el Gobierno en los últimos años.

Asimismo, y, según ha expresado el Ministerio liderado por María Jesús Montero en un comunicado, el objetivo de estos presupuestos es "seguir impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo, promoviendo la modernización y la competitividad de la economía".

Del mismo modo, la creación de empleo "en sectores de alto valor", el "blindaje" de los servicios públicos "esenciales", la vivienda "asequible", la "sostenibilidad medioambiental" y la "defensa e innovación", serán los principales ejes sobre los que se vertebrarán las líneas de gasto de los próximos PGE.

Las prioridades del Gobierno en los presupuestos de 2026

Según detalla Hacienda, uno de los temas sobre los que se pondrá especial atención será en la "modernización del tejido productivo gracias a los fondos Next Generation"; esto permitirá "reforzar la potencialidad y competitividad del tejido productivo", de tal forma que se vea beneficiado el crecimiento de pymes y autónomos "facilitando tanto su transición digital como energética" y permitiendo "la reindustrialización del país en sectores estratégicos".

Igualmente, se tratará de ayudar a aquellos sectores afectados por los aranceles interpuestos por Trump mediante el favorecimiento de la "inversión productiva, la liquidez y la actividad exportadora" de dichas compañías. Para ello se activarán líneas de avales.

Además, el Gobierno pretende continuar con "el proceso de transición de la economía a una más sostenible y justa" que permita la "descarbonización", la potenciación del uso de energías renovables, el apoyo a las "inversiones de gran escala" que contribuyan en la lucha contra el cambio climático. En cuanto a los incendios, decretará la "constante" evaluación de los riegos y realizará una labor de prevención con un enfoque de crecimiento sostenible para la agricultura, pesca, industria y servicios.

En materia de avances científicos, se tratará de ubicar la innovación y la ciencia "como ejes vertebradores del modelo productivo". También se mejorará la capacidad de respuesta ente emergencias, pero con la condición de mejorar en el I+D+i. Del mismo modo, se incentivará la mejoría de las condiciones de trabajo de los investigadores, así como la igualdad entre las mujeres y los hombres.

En lo referente al campo, se seguirá fomentando la "economía social cooperativa" que permita tener un sector primario "moderno y sostenible", que fomente la evolución hacia "sistemas alimentarios sostenibles" que hagan posible el arraigo de las personas en los medios rurales y costeros.

Otro de los ejes principales será el refuerzo del Estado de Bienestar a través de la "sostenibilidad social y financiera" a medio y largo plazo de las pensiones, algo que está dirigido a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. El Gobierno también luchará para salvaguardar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, que se conseguirá mediante el impulso de la atención primaria en toda España.

Ante la amenaza de una posible agresión externa, se aumentarán las capacidades en materia de defensa, "garantizando la seguridad de la ciudadanía española y del territorio", y el desarrollo de un "espacio comunitario de seguridad y defensa" de manera conjunta con los socios europeos. En esta línea se pretende proseguir en la tarea de construir una Europa "social y unida" utilizando como vehículos una "política migratoria responsable y solidaria".

En el apartado de derechos, España se alineará con Europa para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), defender los derechos humanos, la paz y la seguridad. El Gobierno también se compromete a ampliar la "oferta de vivienda a precios asequibles, evitando que se den situaciones de tensión en el alquiler", así como a "apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables" en el acceso a una vivienda digna. Para ello ofrecerá a comunidades y municipios herramientas para trabajar en esta línea.

En esta serie de prioridades también hay espacio para garantizar las infraestructuras de transporte de personas y mercancías que permitan el desplazamiento "de manera sostenible y segura". De la mano de los viajes va el empleo. Los nuevos presupuestos ayudarán a que las personas jóvenes tengan más facilidades de acceso a un mercado laboral. Y a su vez, el trabajo está íntimamente relacionado con la educación. En este punto se reforzará la financiación del sistema público, con la que se pretende lobrar la "plena educación pública" de 0 a 3 años, "con una tolerancia cero al acoso escolar".

Y por último, el Ejecutivo no se olvida de una sus principales causas de ser y por eso seguirá peleando por "la igualdad real y efectiva de género", para lo que se fortalecerá el compromiso del Gobierno mediante políticas que aumenten la tasa de inserción femenina, eleven su potencial educativo y minimicen las brechas de género en distintos ámbitos.