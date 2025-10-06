El gobierno asegura que ya han llegado 56.741 millones de euros a la economía real

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, compareció en el Congreso a finales de junio. Entonces ya confirmó que se habían ejecutado 53.646 millones de euros dentro de los fondos europeos de recuperación - Next Generation EU- que la Comisión Europea aprobaron en junio de 2021. La cifra se eleva ahora hasta los 56.741 millones, según datos del gobierno a los que ha tenido acceso Onda Cero. Es una cifra significativa pero que viene a confirmar que sólo se ha ejecutado el 34,8% de los fondos de recuperación lo que nos sitúa lejos de la media europea, que está en torno al 50%. El ejecutivo tiene de plazo hasta agosto del año que viene para poder movilizarlos todos.

Más de un millón de beneficiarios

De momento, ese dinero ha ido a 1,26 millones de beneficiarios, de ellos casi un 41% o son pymes o microempresas. Estos fondos europeos han permitido financiar 26.031 viviendas de alquiler social; crear 383.139 plazas de Formación Profesional (FP), modernizar 572.000 hectáreas para crear regadíos sostenibles en 15 CCAA; o adquirir 851 equipos de alta tecnología hospitalaria, según el ejecutivo. Aunque, sin duda, uno de los proyectos estrella tiene que ver tanto con la digitalización de las empresas con el 'Kit digital', que ha llegado a 775.934 pymes y autónomos, como de los ciudadanos en general, aquí más de 800.000 han sido formados en competencias digitales.

Hereu anima a que las empresas se apunten

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha animado esta mañana a las empresas a que se aprovechen de la llegada de los fondos europeos, a través de los PERTES (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), en concreto, los que afectan al sector del automóvil. Lo ha hecho tras anunciar el lanzamiento de la convocatoria del PERTE VEC IV, dotado con 400 millones de euros, durante su visita al concesionario de SEAT España, en Sedaví (Valencia). El "éxito" de estas convocatorias, asegura Hereu, siempre es que "se agoten los fondos".