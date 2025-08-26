El Gobierno aprueba un fondo de 10 millones para aliviar fiscalmente a los municipios afectados por la DANA

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un paquete de ayudas fiscales con cargo al fondo de contingencia que asciende a 10 millones de euros. La medida beneficiará de momento a 19 de los 78 municipios golpeados por la DANA, los únicos que ya han gestionado expedientes de compensación relacionados con tributos locales.

Según informó este martes el Ejecutivo tras la reunión del Consejo, el real decreto contempla la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2024 y una rebaja en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para ese mismo ejercicio. El objetivo es compensar a familias y empresas afectadas por los graves daños que provocaron las inundaciones.

Aunque son 78 los ayuntamientos con derecho a solicitar la compensación, hasta ahora únicamente 19 han presentado la documentación necesaria. Eso significa que 59 localidades siguen pendientes de activar los mecanismos para recibir estas ayudas, por lo que aún queda un largo recorrido administrativo.

El Gobierno recordó que ya el pasado verano aprobó un crédito extraordinario de 25 millones de euros destinado a cubrir este tipo de compensaciones. Sin embargo, para hacer frente a la demanda prevista y acelerar la llegada del dinero a los municipios que lo soliciten, se ha decidido incrementar la partida en 10 millones adicionales.

Evitar retrasos en la llegada de la ayuda

El Ejecutivo subraya que la rapidez será fundamental para atender a los damnificados.

"Teniendo en cuenta el número de municipios pendientes de tramitar los expedientes de compensación y la importancia de atenderlos a la mayor brevedad posible una vez lleguen las solicitudes de compensación, es preciso incrementar la dotación existente en la citada aplicación, en una cuantía de diez millones de euros", recoge la referencia oficial del Consejo.

La ampliación de crédito busca garantizar que, en cuanto los ayuntamientos afectados completen los trámites, se pueda responder con agilidad y sin necesidad de habilitar nuevas partidas. El mensaje del Gobierno es claro: hay presupuesto para todos, pero los consistorios deben activar cuanto antes los expedientes para que la ayuda se materialice.