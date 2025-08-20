El Gobierno anuncia una mejora salarial para los bomberos forestales de TRAGSA: jornada máxima de 14 horas y trabajo preventivo en invierno

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el nuevo convenio colectivo que regula las condiciones laborales y retributivas de las brigadas de prevención y extinción de incendios forestales de TRAGSA. La medida, anunciada por el Ministerio de Trabajo en la red social X, supone una de las mayores actualizaciones en las últimas décadas para este grupo de profesionales, clave en la protección medioambiental y la respuesta a emergencias.

¿A quién afecta?

El convenio aplica exclusivamente al personal de TRAGSA vinculado a labores forestales, en tres estructuras específicas:

- BRIF (Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales).

- BLP (Brigadas de Labores Preventivas).

- EPRIF (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales).

De esta forma, la mejora no alcanza a bomberos municipales, autonómicos o regionales, cuya dependencia administrativa es distinta.

Subida salarial y mejores condiciones de trabajo

El núcleo de las novedades está en el aumento salarial, que oscila entre el 15 y el 20% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Los salarios base parten de 19.403 euros brutos anuales para las categorías inferiores y ascienden hasta 36.155 euros en cargos técnicos. Un jefe coordinador alcanzará aproximadamente 48.064 euros brutos anuales, sumando complementos de operatividad, singularidad, disponibilidad y campaña.

El convenio introduce, además, avances en la regulación de las jornadas de extinción:

Máximo diario de 8 horas en tareas de extinción, ampliables a 14 en casos excepcionales.

Descansos mínimos de 12 horas entre turnos (10 horas en situaciones extraordinarias).

Compensación de dos días de descanso por cada festivo trabajado.

Jornada semanal de 35 horas efectivas, con ciclos de trabajo específicos durante la campaña de incendios.

En materia de retribución adicional, se fijan recargos del 70% en horas extraordinarias ordinarias y del 100% en festivos y fines de semana, así como un plus de 15 euros por pernocta fuera de base.

Otro aspecto simbólico y reclamado históricamente es el reconocimiento oficial de la categoría de "bombero forestal", que sustituye a la denominación previa de "peón forestal", consolidando así la profesionalización del colectivo. El texto también regula la participación de las brigadas forestales en otras emergencias, como inundaciones, nevadas, vendavales o búsquedas de desaparecidos. Se refuerza la figura de técnicos en invierno para las campañas preventivas y se promueve la formación continua en seguridad y salud.

Debate abierto en el resto de cuerpos de bomberos

Más allá del alcance del convenio de TRAGSA, la situación de los bomberos municipales y autonómicos sigue marcada por la desigualdad salarial y laboral. Estos efectivos dependen de ayuntamientos, comunidades autónomas o servicios regionales de emergencias, lo que les deja fuera de las subidas pactadas ahora con las brigadas forestales estatales.

En comunidades como la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, los bomberos forestales autonómicos mantienen reivindicaciones similares a las de las BRIF, pero con capacidad de negociación limitada, al no estar bajo la gestión directa del Gobierno central.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se pronunció hoy en X tras conocerse la publicación del convenio. En su mensaje, celebró el acuerdo estatal, aunque señaló las diferencias con los servicios de su región:

"Las reivindicaciones de los brigadistas, que se sucedían en toda España pero solo con huelga en Madrid, por fin son atendidas por el Gobierno: el competente en sus salarios y condiciones. Eso sí, solo para los que prestan servicio al Ministerio de Transición Ecológica", declaró.

La máxima edil de la capital manifestó que su gobierno ya aprobó en junio el acuerdo con sus bomberos. Con estas declaraciones, Ayuso subraya la tensión entre la mejora reconocida a nivel estatal y las demandas de homogeneización que persisten en las autonomías, especialmente en el ámbito forestal.

La versión de este cuerpo autonómico en cambio es diferente, ya que el perfil oficial de los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid ha respondido a la publicación del Ministerio defendiendo que continúan "sin negociar un nuevo convenio y en la misma precariedad que hasta ahora".