Gobierno y agentes sociales acuerdan extender los ERTE hasta el 28 de febrero

El Gobierno y los agentes sociales han cerrado esta tarde un principio de acuerdo para prorrogar las ayudas a los ERTE hasta el próximo 28 de febrero, ligados a formación y manteniendo la prestación del 70% durante todo el tiempo de vigencia. Ahora tiene que ser ratificado internamente por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT.

De esta manera, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exoneración será del 80% si imparten acciones formativas y del 50 % si no lo hacen.

El acuerdo contempla prorrogar un año el llamado "contador a cero" en las prestaciones por desempleo, hasta el 31 de diciembre de 2022, de manera que los trabajadores en ERTE no consuman derechos de paro adquiridos, según han avanzado fuentes sindicales.

Las prórrogas se podrán solicitar durante todo el mes de octubre y el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo. Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este lunes, tras la reunión, que firmará la extensión de los ERTE, que "mejora las actuales condiciones" para los trabajadores que se encuentran en esta situación.