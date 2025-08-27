El gasto de la vuelta al cole está en máximos, según la OCU: hasta 2.390 euros de media

Sin apenas descanso para los bolsillos de las familias españolas, a continuación de las siempre esperadas vacaciones de verano, llega la vuelta al cole que, al igual que en el resto de bienes, su valor no deja de crecer. Según el último informe publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), este año será aún más cara y se estima que el gasto medio por alumno rondará los 2.390 euros.

'Starter pack': libros, material, uniformes y chándal

Fuentes próximas al estudio le han confirmado a la 'Agencia EFE' que en los últimos tres años el incremento de los precios ha sido del 18%. Esto se ve reflejado en las cuantías económicas que las familias tendrán que destinar a cuestiones tan básicas del curso escolar como los libros, que este año, de media, le costarán a las familias 157 euros, si el hijo estudia en colegio público; 253 euros en el caso de los concertados y 315 en el de los privados.

Por supuesto, algunos gastos van en función del tipo de enseñanza que impartan. Es el caso de los uniformes, más habituales en los colegios privados y concertados, este año su valor rondará los 181 euros. No obstante, otros desembolsos son innegociables, como es el caso del chándal (26 euros), calzado deportivo (30) o el material escolar (92), de hecho, las mochilas tienen un coste de 29 euros.

Además, hay muchos centros que incorporan a su oferta educativa la opción de utilizar nuevas técnicas digitales, para las que serán necesarias la adquisición de un ordenador tableta, que ronda los 300 euros.

A estos pagos iniciales, hay que sumarles en muchos casos los comedores, transportes o actividades extraescolares. Por tanto, la factura anual puede rondar los 2.000 euros por alumnos. Ante tal situación -un 2% más cara que el año pasado- muchas familias han optado por recortar en material escolar, con el objetivo de aligerar la carga económica de la vuelta al cole.

Las cuotas y las matrículas, las grandes cargas de la factura escolar

Uno de los aspectos en los que incide con mayor interés el estudio es en el de las matrículas y cuotas de los centros educativos. No en vano, son el mayor gasto de todos. Concretamente, suponen un 42% del total de la factura en el caso de ser un centro concertado y su cuantía se estima en 1.448 euros de media; por supuesto, más alta es la cuenta en los privados, donde representa el 71% del total y su valor se tasa en 5.898 euros.

Asimismo, y, como se mencionó con anterioridad, no solo existen gastos 'obligatorios' también extras. Es el caso de los comedores, que al mes en los centros públicos cuestan 107 euros, 139 en los concertados y 162 en los privados. Igualmente, las extraescolares de los privados suelen tener un coste de 100 euros, 78 en concertados y 56 en los públicos.

Obligados a abrocharse el cinturón

Para hacer frente a estas facturas, un 30% de los españoles va a recurrir a la segunda mano, mientras que uno de cada cuatro recortará en gasto escolar, según informa idealo.es. Sin embargo, hay hogares que irán un paso más allá, y recurrirán a la financiación bancaria para hacer frente a la vuelta al cole. Desde la Federación de Consumidores CECU han advertido que esta opción puede ser "un desastre económico" debido al pago de intereses.

Consejos para ahorar más en la vuelta al cole

Como es habitual, la OCU recoge en su informe algunos consejos para hacer más llevadera la cuesta de septiembre. Estos pasan por evitar ir a comprar con los hijos para eludir algunos caprichos; hacer una lista con lo que ya se tiene en casa; optar por el consumo colaborativo o por los programas de préstamos de libros. Del mismo modo, la comparación de precios en cuestiones tecnológicas, así como el uso de las bibliotecas, son otras buenas opciones para aminorar la carga.

Por último, las mayores posibilidades para ahorrar se reparten entre el material escolar (56 %), seguido de las mochilas (52 %) y de la ropa y calzado (45 %).

Con todo, CECU ha reafirmado que la educación es un derecho y que las administraciones tienen la obligación de garantizarla. También ha apuntado contra los centros educativos a quienes les reclama que no pidan libros nuevos cada año, ni la imposición de un 'software' que obligue a realizar importantes desembolsos en tecnología.