La Gasolina del futuro es 100% renovable y ya se fabrica en España

Se llama 'Gasolina Nexa 95' y es de origen renovable 100%. Repsol ha logrado fabricarla a gran escala en su centro industrial de Tarragona y está lista para utilizarla en cualquier coche sin necesidad de adaptar nada. Un producto que ya se comercializa en la Comunidad de Madrid y Cataluña y que estará disponible en 30 estaciones de servicio antes de final de año, entre ellas Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

La compañía inicia así, la ampliación de su oferta de combustibles renovables al sumar este nuevo producto, al Diesel Nexa también de origen 100% renovable. La descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables seria viable en los motores de combustión, ya sean de gasolina, diésel o híbridos. Estos vehículos representan un 87% de las ventas en España en lo que va de año.

Este nuevo avance es el resultado de más de 20 años de trabajos en Repsol para lograr producir combustibles limpios. Nexia 95 puede utilizarse en cualquier vehículo de gasolina, sin necesidad de abordar modificaciones técnicas tanto en el coche como en las instalaciones. Un hito tecnológico para impulsar los objetivos climáticos.

El desarrollo de los combustibles renovables es fundamental para avanzar en la descarbonización del transporte, lo que podría abrir la puerta a revisar la prohibición del motor de combustión en 2035.