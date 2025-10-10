ENERGIA SOSTENIBLE

La Gasolina del futuro es 100% renovable y ya se fabrica en España

Repsol es pionera en producir por primera vez gasolina100% renovable a escala industrial en su centro de Tarragona. La Gasolina Nexa 95 es compatible con vehículos de gasolina, sin necesidad de cambiar de coche ni modificar las infraestructuras. Reduce las emisiones contaminantes en más de un 70% respecto a la gasolina convencional.

Patricia Gijón

Madrid |

Surtidores de una gasolinera Repsol, a 22 de junio de 2025, en Madrid (España).
Surtidores de una gasolinera Repsol, a 22 de junio de 2025, en Madrid (España). | Jesús Hellín / Europa Press

Se llama 'Gasolina Nexa 95' y es de origen renovable 100%. Repsol ha logrado fabricarla a gran escala en su centro industrial de Tarragona y está lista para utilizarla en cualquier coche sin necesidad de adaptar nada. Un producto que ya se comercializa en la Comunidad de Madrid y Cataluña y que estará disponible en 30 estaciones de servicio antes de final de año, entre ellas Tarragona, Valencia, Zaragoza y Bilbao.

La compañía inicia así, la ampliación de su oferta de combustibles renovables al sumar este nuevo producto, al Diesel Nexa también de origen 100% renovable. La descarbonización del transporte mediante combustibles líquidos renovables seria viable en los motores de combustión, ya sean de gasolina, diésel o híbridos. Estos vehículos representan un 87% de las ventas en España en lo que va de año.

Este nuevo avance es el resultado de más de 20 años de trabajos en Repsol para lograr producir combustibles limpios. Nexia 95 puede utilizarse en cualquier vehículo de gasolina, sin necesidad de abordar modificaciones técnicas tanto en el coche como en las instalaciones. Un hito tecnológico para impulsar los objetivos climáticos.

El desarrollo de los combustibles renovables es fundamental para avanzar en la descarbonización del transporte, lo que podría abrir la puerta a revisar la prohibición del motor de combustión en 2035.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer