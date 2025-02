Garamendi: “siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social”

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ya ha trasladado esta mañana cuáles serán los siguientes pasos a seguir en lo que se refiere a la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37’5 horas que hoy se aprueba en Consejo de Ministros. Está previsto que, a finales de este mes de febrero, el nuevo proyecto de Ley llegue al Congreso de los Diputados donde iniciará su tramitación parlamentaria, por el trámite de la vía de urgencia. Es decir, que será en la Cámara Baja donde las diferentes formaciones políticas podrán hacer sus aportaciones a través de la presentación de enmiendas. Es en este escenario en el que Garamendi ha avanzado que centrarán a partir de ahora sus esfuerzos: “irá al Parlamento lo que tenga que ir y trasladaremos a los partidos lo que tengamos que defender”, ha explicado el presidente de la CEOE en un desayuno protagonizado por el presidente de los autónomos, ATA, Lorenzo Amor.

Un acto al que también ha asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para quien “hoy es un día histórico” por la aprobación de esta reducción de la jornada laboral. Precisamente, ante la ministra de trabajo, Antonio Garamendi, ha recordado lo que ya ha advertido en otras ocasiones respecto a lo que considera que ha sido una imposición por parte del Ministerio de Trabajo a la hora de negociar esta medida. “Desde el mundo empresarial siempre estaremos de acuerdo con el diálogo social, pero no con el monólogo social” ha recordado el presidente de los empresarios.

Los autónomos advierten que la reducción de la jornada laboral castigará a las pymes

En el mismo sentido se ha expresado el presidente de los autónomos, ATA, Lorenzo Amor quien ha explicado que aunque están a favor de ir reduciendo de forma progresiva la jornada laboral en nuestro país, consideran que hubiera resultado más efectivo hacerlo a través de la negociación colectiva y no a través de un proceso legislativa, como el que se está llevando a cabo en estos momentos. Además, el presidente de los autónomos ha advertido que la aplicación de la nueva jornada laboral de 37’5 horas no castigará a las grandes empresas, sino que a quien va a dañar es a las pequeñas y medianas empresas, y ha añadido que “si alguien piensa que va a haber una contratación para cubrir los puestos que sean necesarios para aplicar la reducción de jornada, es que no ha tenido que pagar una nómina en su vida”.

Lorenzo Amor ha cuantificado el coste que supondrá para los empresarios esta reducción de la jornada por trabajador, entre 1.800 y 2.000 euros, con lo que teniendo en cuenta que esta medida afectará a unos doce millones de trabajadores, el gasto añadido asciende entre los 21.000 y los 24.000 millones de euros. El presidente de los autónomos ha puesto de relieve que le habría gustado que el Gobierno diera un plazo a los agentes sociales, de varios años, para poder negociar y adaptar esta reducción de la jornada. Lo ha explicado en un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que ha confirmado, que tras haber reflexionado sobre su continuidad al frente de ATA, ha decidido finalmente presentarse a la reelección en las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de marzo. Ha explicado Lorenzo Amor que la única condición que ha puesto es que se pongan urnas para que los más de 500 afiliados puedan expresar abiertamente su voto, y así, constatar si el apoyo que le han hecho llegar para que siga al frente de este cargo es real.