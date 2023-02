Garamendi se disculpa por comparar las críticas por su salario con los que acusan a las mujeres cuando hay una violación por llevar minifalda: "No era el ejemplo más claro"

Garamendi ha explicado que "posiblemente" no era el ejemplo "más claro", al mismo tiempo que ha asegurado que tiene "mucho respeto" por esos temas. "Si a alguien le ha molestado, pido disculpas. En la vida si cometes un error lo importante es admitirlo", ha repetido.

Así lo ha explicado en una entrevista en el programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta.

En la misma línea, el presidente de la patronal ha manifestado que está deseando salir de "debates estériles" como el que le ha tocado vivir esta semana para así centrarse en otros asuntos, como el que ha vuelto a abrir esta mañana la vicepresidenta segunda del Gobeirno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los despidos laborales.

Garamendi defiende su subida de sueldo

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha defendido esta mañana de lo que considera un "ataque constante" a los empresarios por parte de algunos miembros del Gobierno, "esta semana me ha tocado a mi", ha dicho . Ha negado que tenga que regularizar su situación laboral y que su sueldo, de 380.000 euros anuales, no se ha incrementado un 9%, sino un 3%.

En declaraciones a Antena 3 ha subrayado que "es falso falso. No tengo que regularizar absolutamente nada. En España hay más de 200.000 personas como yo, que tienen que pagar dos veces a Hacienda. Yo soy autónomo y voy a seguir siéndolo porque los empresarios no podemos estar en el Régimen General".

Culparle por su salario es como culpar a una chica de su violación por ir "en minifalda"

Lo sorprendente ha sido la respuesta que ha dado el presidente de la Patronal a las críticas de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, de que no le parece "sensible" su sueldo y de que ello "complica" la vida de la clase empresarial. Para defenderse y justificarlo ha dicho "perdona el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda. No acepto pulpo como animal de compañía".

Garamendi ha insistido respecto a su sueldo en que "ni son 400.000 euros ni me he subido el 9% porque además no soy yo, esto es un tema de una entidad privada. La Junta Directiva son 255 miembros y es lo que se ha aprobado. Le puede gustar a la gente o no".

Considera que con todo lo que se está diciendo se está haciendo "campaña" para destruirle, pero ha avisado de que seguirá adelante, porque "es del Norte y aguantará".