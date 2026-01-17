Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica: "Responde a las necesidades del separatismo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que va a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reitre "su" plan de financiación autonómica porque "nadie" lo apoya: "No responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo", ha sentenciado en un acto en Lenave (Huesca).

El líder popular ha expresado que "solo Cataluña" quiere el nuevo modelo, lo que acredita que el único objetivo es "comprar más meses de Gobierno". "Llegó a Moncloa entregando el Código Penal al separatismo y pretende mantenerse entregándoles más dinero", ha resumido Feijóo.

Acusa a Sánchez de "jugar con la igualdad"

Así las cosas, el presidente popular ha acusado a Sánchez de "jugar con la igualdad de los españoles" y se ha autodefinido como "el altavoz de lo que no es justo". Feijóo va a reunirse con los barones del PP este domingo en Zaragoza para hacer un frente común contra la propuesta de financiación.

Según Feijóo, con el nuevo sistema Aragón va a ser una de las comunidades "peor financiadas", por eso ha prometido que si el PP gobierna "las inversiones en autovías, infraestructuras hidráulicas y en puertos, aeropuertos y ferrocarril volverán a ser una prioridad en los Presupuestos Generales del Estado" y se ha comprometido a unir las autovías A22 y A23 y desdoblar los tramos pendientes de la A21.

Una deslealtad institucional y una traición a los españoles

Además, ha añadido, que el nuevo sistema supone "una deslealtad institucional y una traición a los españoles". Esto lo ha negado tajantemente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien el pasado miércoles aseguró que no hay ningún "privilegio" o "trato de favor" hacia Cataluña.

Todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, se han opuesto al modelo, aunque ninguna ha manifestado si va a aceptar o rechazar el modelo presentado una vez sea aprobado, ya que Montero dijo que es algo voluntario.

Aun así, Feijóo ya avisó en la Interparlamentaria celebrada en A Coruña que si llega a ser presidente derogará el nuevo modelo de financiación y presentará uno nuevo, "más justo y solidario" en el plazo de un año, en líneas con las bases que ya se recogen en la declaración que el líder del PP y sus presidentes autonómicos firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana (Madrid).