La explicación de Gonzalo Bernardos de por qué no suben los sueldos en España

Gonzalo Bernardos, profesor de economía y analista de 'Al Rojo Vivo', ha hecho un estudio sobre los salarios en España de las últimas tres décadas. Según los datos de la OCDE, solo han aumentado un 2,7% en estos 30 últimos años, lo que coloca a nuestro país como el cuarto país que menos ha evolucionado en este aspecto.

"A mí siempre me ha parecido que los salarios en España estaban creciendo muy poco", explica el profesor, "no obstante, si miro los incrementos pactados en convenios, los datos no coinciden exactamente con los que muestra la OCDE" matiza.

Bernardos explica que la razón por la que los salarios reales no han subido apenas, es porque hay factores estructurales que no favorecen a la subida. Por ejemplo, que las políticas económicas se hayan centrado más en reducir el desempleo que en mejorar los sueldos.

"Muchas compañías, sobre todo las pequeñas, se han dedicado a producir al menor coste posible, sin apostar por la calidad ni por una mejora de las condiciones salariales", defiende el analista, señalando que este es otro de los motivos por los cuales no aumentan los salarios reales.

Otro de los factores responsables de estos datos, en contra de lo que defiende la OCDE, es el impacto de la inmigración en el mercado laboral, según Bernardos. "La llegada de una gran cantidad de población extranjera, en muchos casos con menos formación o en situación más vulnerable, ha generado una presión a la baja sobre los salarios", indica.

También ha disparado contra los sindicatos, "uno se pregunta qué han hecho los sindicatos en estos 30 años", cuestiona el profesor, "la excusa suele ser que han intentado que hubiera el menor paro posible, pero la realidad es que hay muchos trabajadores que no llegan a fin de mes, que no pueden comprarse una vivienda ni ahorrar, porque los salarios son indignos", denuncia.

El analista exige un "cambio estructural" que tiene que llegar desde el Gobierno para mejorar esta situación de cara a los años venideros.