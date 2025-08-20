Estos son los trabajos peor pagados en España: rozando el salario mínimo

El aumento del coste de la vida en los últimos años, con la cesta de la compra por las nubes y los altos precios de la vivienda, ha empañado en parte la escalada del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de los 707 euros mensuales a los 1.184 euros al mes de este 2025.

El porcentaje de trabajadores que cobran el salario mínimo se ha duplicado en los últimos años, con las sucesivas subidas y cerca del 20% de trabajadores en España deben subsistir con ese ingreso. Aunque el SMI ha puesto un suelo a la pobreza laboral, muchos empleos siguen ofreciendo sueldos que, aunque cumplen legalmente, mantienen a los trabajadores en una situación económica frágil.

Los empleos con sueldos más ajustados

Estos son los empleos que suelen ofrecer las remuneraciones más bajas del mercado laboral, muchos de ellos justo en el límite del SMI o con condiciones que reducen el salario real:

Peones agrícolas : en muchas zonas, especialmente fuera de temporada alta, los salarios rondan 1.100-1.200 euros brutos, apenas por encima del mínimo. La temporalidad y la falta de garantías son habituales.

: en muchas zonas, especialmente fuera de temporada alta, los salarios rondan 1.100-1.200 euros brutos, apenas por encima del mínimo. La temporalidad y la falta de garantías son habituales. Personal de limpieza : aunque algunos convenios establecen salarios algo más altos, muchos trabajadores cobran el SMI, con jornadas partidas u horas no pagadas.

: aunque algunos convenios establecen salarios algo más altos, muchos trabajadores cobran el SMI, con jornadas partidas u horas no pagadas. Dependientes de comercio : es frecuente encontrar sueldos base muy cerca del salario mínimo y la tasa de jornadas parciales involuntarias es muy alta, reduciendo aún más el salario.

: es frecuente encontrar sueldos base muy cerca del salario mínimo y la tasa de jornadas parciales involuntarias es muy alta, reduciendo aún más el salario. Camareros y ayudantes de cocina : la hostelería es el sector con el salario medio más bajo de nuestro país. Según los datos recogidos por el INE, el sueldo medio rondaba los 17.000 euros anuales, a lo que hay que sumar una alta rotación y horarios irregulares.

: la hostelería es el sector con el salario medio más bajo de nuestro país. Según los datos recogidos por el INE, el sueldo medio rondaba los 17.000 euros anuales, a lo que hay que sumar una alta rotación y horarios irregulares. Empleo doméstico: muchos no superan el salario mínimo, especialmente si trabajan por horas o sin contrato formal.

¿Por qué estos empleos están tan mal pagados?

Todos estos trabajos que hemos mencionado tienen unos factores comunes que hacen que los sueldos sean tan bajos: