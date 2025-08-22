Estos son los detalles del acuerdo arancelario: la Unión Europea cede ante EEUU

La Unión Europea, representada por la presidenta de su Comisión, Úrsula Von der Leyen, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron en el complejo golfístico de Turnberry (Escocia) un acuerdo que evitó la guerra arancelaria hace algo menos de un mes. Pese a que se conocía el acuerdo mutuo del 15%, no había trascendido el grueso de las condiciones, que poco a poco se han ido conociendo y que consuman la rendición de Europa.

¿Qué concede la Unión Europea?

Como en toda negociación se deben hacer concesiones y las de la Unión Europea han sido la retirada de casi todos los aranceles a productos industriales provenientes de Estados Unidos. Así como se facilitará la entrada de productos agrícolas y de comida americana tales como: los frutos secos, lácteos, carne de cerdo, etc.

Por otra parte, Europa se ha comprometido a adquirir chips de inteligencia artificial de fabricación americana por valor de 40.000 millones de dólares y a igualar sus normas tecnológicas y de seguridad a las de Estados Unidos. Asimismo, suprimirá sus barreras a los productos energéticos estadounidenses -gas y petróleo- lo que permitirá rebajar la importancia del gas ruso. Concretamente, y hasta 2028, se espera que el viejo continente importe hasta 750.000 millones de dólares en estas materias.

De igual manera, Estados Unidos ha logrado rebajar las normas ambientales en lo que respecta a los automóviles, algo que facilitará su entrada en el mercado. También se reducen los controles sanitarios a productos agrícolas y alimenticios, así como la UE va a suavizar la ley que impedía importar productos que dañasen los bosques, tales como la soja, cacao o madera.

Por último, Trump ha conseguido arrancarle a la Unión Europea dos de sus medidas estrella, la de la inversión de 600.000 millones de dólares más en sectores armamentísticos a través de la OTAN. Y la eliminación de las tasas a las grandes tecnológicas y al comercio electrónico.

¿Qué aporta Estados Unidos al acuerdo?

Se podría decir que el claro vencedor de estas negociaciones ha sido Donald Trump, quien aprovechándose del miedo a una guerra arancelaria ha logrado mucho, a cambio de muy poco.

El país norteamericano se compromete a imponer un arancel con carácter general del 15% a todos los productos europeos. Un dato favorable a la UE es que este porcentaje no podrá ser elevado en ciertos productos que son claves para Estados Unidos, como los aviones, las medicinas o el corcho.

En definitiva, Europa abrirá sus puertas de par en par a los productos estadounidenses por la rebaja de los gravámenes y normativas, así como se ha comprometido a invertir, en gran medida, en todo tipo de productos, con especial atención a la industria armamentística.