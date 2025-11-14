Esto es lo que te va a subir el alquiler si te revisan el precio ahora: el dato más alto en lo que va de año

Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,25 %, según el índice de referencia publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, el 25 de mayo de 2023.

Este nuevo dato, correspondiente a octubre de 2025, es superior al registrado un mes antes (2,22 %), y el más alto que se registra desde diciembre de 2024 (2,28 %). Además, representa además la quinta subida mensual consecutiva.

Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, las subidas han sido del 2,2 % en noviembre, 2,28 % en diciembre, 2,19 % en enero, 2,08 % en febrero, 1,98 % en marzo, 2,09 % en abril, 1,9 % en mayo, 2,1 % en abril, 2,15 % en julio, 2,19 % en agosto, 2,22 % en septiembre y 2,25 % en octubre.

Además, el INE ha situado este viernes la subida del índice de precios de consumo (IPC) de octubre en el 3,1 % interanual, una décima más que en el mes de septiembre y la tasa más alta desde junio de 2024.

La Ley de Vivienda establece una serie de medidas de contención de precios en la regulación de los contratos de alquiler y determinaba que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos a fin de evitar incrementos desproporcionados, como se estaban registrando por la inflación.

Claves de este nuevo índice

Los alquileres se actualizaban tradicionalmente en la mayoría de los casos con el IPC, pero hace más de dos años cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2 % y para 2024 fijó este porcentaje en el 3 %.

Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica hoy por duodécima vez.

Las asociaciones advierten de que limitar el precio supone un efecto contrario al deseado

La Federación de Asociaciones de empresas Inmobiliarias (Fadei) advierte de que "limitar el precio del alquiler sigue teniendo el efecto contrario al deseado", en referencia al Índice de Referencia de Arrendamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se situó en el 2,25% en octubre, tres centésimas más que en septiembre y la segunda más alta de la serie.

Fadei aseguró que "las actualizaciones de los alquileres son insuficientes y siguen limitadas a incrementos muy moderados, incluso por debajo de los contratos que se revisan teniendo en cuenta el IPC".

El presidente de la federación inmobiliaria, Miguel Ángel Gómez Huecas, lamenta que "seguimos poniendo el foco de la solución al problema habitacional en el propietario, cuando la responsabilidad de incrementar la oferta de vivienda recae en las administraciones públicas", y subraya que "precisa incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, algo que no está ocurriendo debido a la inseguridad jurídica y la falta de rentabilidad para los propietarios por la limitación de las rentas".

Así, Gómez Huecas recalcó que "la oferta sigue cayendo y el precio del alquiler sube, perjudicando precisamente a quienes más necesitan acceder al alquiler, a los colectivos más vulnerables que no cuentan con ahorros para dar la entrada de un piso de compra ni ingresos para conseguir una financiación hipotecaria".

Cómo se aplican las subidas

Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los caseros que tengan que revisar el alquiler a sus inquilinos podrán aplicar como máximo esta subida, aunque también existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario de la vivienda es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor.

Desde que se publicó este índice, algunos agentes del sector han criticado la media considerando que en la práctica supone un tope a la actualización de las rentas para que se encuentren siempre por debajo de la inflación real, lo que, en su opinión, desincentiva el mercado del alquiler y la generación de más oferta.