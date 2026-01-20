Este sería el mejor mes de 2026 para jubilarse y cobrar más pensión

Decidir el mejor momento para jubilarse puede ser una tarea compleja, sobre todo porque depende de las circunstancias personales de cada individuo. Las personas pueden elegir la fecha de efecto de la pensión de jubilación dentro de un plazo de los tres meses anteriores y posteriores al día de la presentación de la solicitud de la pensión, según recoge un artículo publicado por el BBVA.

Así las cosas, si el solicitante está dado de alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, la pensión se entenderá causada el día de la baja en el régimen correspondiente. Aun así, antes de tomar cualquier tipo de decisión es importante tener en cuenta una serie de acciones.

Por ejemplo, es muy recomendable obtener una estimación de la pensión en el simulador de pensiones de la Seguridad Social. También es muy útil pedir información en la propia Seguridad Social o a través de un gestor o asesor profesional, aunque lo más recomendable es la primera opción.

Los mejores meses para la jubilación

Respecto a los meses que son más idóneos para jubilarse, el citado artículo indica que por norma general los últimos seis meses del año suelen tener una mayor inflación, por lo que jubilarse en este periodo puede afectar positivamente al cálculo de la base reguladora con la que se determina la pensión. De hecho, en 2026 la base reguladora se calcula con la opción que resulte de mayor cuantía. Para su cálculo hay que tener en cuenta dos factores:

Los últimos 25 años cotizados .

. En 2037 existirá una segunda opción en la que se podrán considerar los mejores 27 años entre los 29 previos a la jubilación.

También es importante tener en cuenta que en el caso de la jubilación anticipada habrá que evaluar el posible coeficiente reductor. Para la jubilación demorada hay que vigilar la bonificación adicional.

Por tanto, de acuerdo con lo publicado por el BBVA, si se opta por una jubilación anticipada, habrá que estar pendiente de la tabla de coeficientes y de los meses de anticipo del retiro para evitar una excesiva penalización.